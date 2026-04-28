El argentino Dituro supera a Iñaki Peña y ya es el portero más utilizado en el Elche

Elche (Alicante), 28 abr (EFE).- El portero argentino del Elche Matías Dituro disputó el pasado domingo ante el Oviedo su decimoséptimo partido de Liga y supera en uno a Iñaki Peña, guardameta cedido por el Barcelona y una de las principales apuestas del club para la presente temporada.

Dituro, que fue suplente del alicantino durante gran parte del curso, recuperó la titularidad tras la derrota del Elche en San Sebastián (3-1) en la jornada 23, por lo que acumula diez partidos consecutivos en el once inicial.

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El veterano guardameta, de 38 años y nacionalizado chileno, ha encajado 22 goles en los 17 partidos disputados, seis menos de los que ha recibido Iñaki Peña en los 16 encuentros en los que ha defendido la portería del Elche.

Dituro, que fue el portero menos goleado del pasado curso en Segunda División, ha logrado dejar la portería a cero en tres ocasiones, por cuatro de Iñaki Peña.

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El argentino inició el campeonato como titular, ya que Peña se incorporó a finales del mercado, pero cedió el puesto al portero del Barcelona en la quinta jornada.

A partir de ese momento, el alicantino, en busca de minutos tras quedar eclipsado en Barcelona, se asentó en la portería del Elche, mientras el argentino disputaba la Copa del Rey y, de forma ocasional, algún partido de Liga.

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En plena crisis de resultados, y tras varios errores en la salida de balón del equipo ilicitano, penalizados con goles por los rivales, como en Mallorca y San Sebastián, el técnico optó por un cambio en la portería.

Dituro, renovado recientemente por el club por una temporada más, fue determinante para sostener al equipo en varios partidos en las últimas jornadas.

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El conjunto ilicitano afronta las cinco últimas jornadas fuera del descenso y en uno de sus mejores momentos del curso tras encadenar tres victorias consecutivas, por lo que parece poco probable un nuevo cambio en la portería. EFE