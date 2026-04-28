Agenda informativa multisoporte América para el 28 de abril de 2026

ESTADOS UNIDOS

- La investigación federal sobre el atentado contra el presidente, Donald Trump, se encamina hacia la audiencia prevista para el 30 de abril en el Tribunal de Distrito de Washington.

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- El presidente Donald Trump afirma que Irán le comunicó que están en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible". (foto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre Oriente Medio enfocado en la cuestión palestina. (foto) (video)

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- Carlos III y Camila del Reino Unido son recibidos en la Casa Blanca por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump. (Foto) (Video)

- El rey Carlos III del Reino Unido pronuncia un discurso ante las dos Cámaras del Congreso de EE.UU., el primero de un monarca británico desde el de Isabel II en 1991. (Foto) (Video)

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- Carlos III y Camila de Reino Unido participan en un banquete de estado ofrecido en la Casa Blanca por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, con motivo de su visita de estado a EE.UU. (Foto) (Video)

- La aprobación de nuevas tarjetas de residencia legal, conocidas como 'green cards', se ha reducido casi a la mitad desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump.

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- El Congreso de Florida inicia una sesión extraordinaria para rediseñar, antes de los diez años reglamentarios los distritos electorales de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes, 'el Viceroy', preso en una cárcel de Nueva York desde febrero del año pasado tras ser acusado de narcotráfico por el Gobierno estadounidense, tiene su siguiente audiencia mientras negocia si se declara culpable. (foto)

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- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión sobre política monetaria de dos días de duración.

- Entrevista con el periodista mexicoestadounidense, Jorge Ramos, quien considera que "es muy complicado" hacer periodismo en español en Estados Unidos en el segundo mandato del presidente Donald Trump. (Foto) (Video)

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- La multinacional estadounidense de refrescos y alimentos Coca-Cola anuncia un beneficio neto de 3.335 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 17,83 % más interanual. (foto)

- El fabricante estadounidense General Motors (GM) obtuvo un beneficio neto de 2.627 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 5,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior. (foto)

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ARGENTINA

- El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes en Buenos Aires con la declaración de una de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel Maradona, y de su expareja Verónica Ojeda. (Foto) (Video)

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- El Tesoro de Argentina realiza una subasta de bonos y letras en el mercado doméstico con el objetivo de obtener financiación para hacer frente a vencimientos de deuda.

- El Gobierno del presidente Javier Milei aprueba el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para avanzar con el proceso de privatización de la mayor distribuidora de agua del país.

CUBA

- Aumentar la autonomía de los triciclos eléctricos aprovechando la energía fotovoltaica es el objetivo de un joven emprendedor cubano que instala paneles solares en esos vehículos, una alternativa a los de gasolina en medio de la grave crisis energética que vive la isla. (Foto) (Video)

MÉXICO

- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, llega a Ciudad de México para una visita oficial de dos días. (foto) (video)

- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- El músico, poeta, novelista y productor español Javier Corcobado da los detalles sobre su regreso a los escenarios de la capital mexicana donde celebrará 40 años de trayectoria. (foto)

- La cantante mexicana Bratty lanza 'HOSHI', su disco más "ambicioso y personal" que desea interpretar en escenarios de todo el mundo. (Foto)

COLOMBIA

- El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, participan en el segmento de alto nivel de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. (foto)(video)

- El presidente Gustavo Petro rechaza las versiones de la prensa ecuatoriana sobre la visita que hizo a la ciudad de Manta en mayo de 2025, después de asistir a la segunda investidura de su homólogo Daniel Noboa.

- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anuncia decisiones en el caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. (foto) (video)

BRASIL

- El Senado analiza la designación de Jorge Messias, actual abogado general del Estado y de confesión evangélica, para la Corte Suprema, en medio de las tensiones entre los poderes Judicial y Legislativo. (Foto) (Video)

- La Policía desmanteló una red de explotación infantil que producía pornografía y tenía conexiones en quince países.

- El mayor productor y exportador mundial de azúcar refinado, prevé un aumento del 5,3 % en el volumen de su próxima cosecha de caña de azúcar gracias a las condiciones climáticas más amenas, informó el Gobierno.

- El gigante minero Vale presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026.

- Neoenergia presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026.

CHILE

- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 4,5 %.

VENEZUELA

- El Parlamento convoca a una sesión ordinaria en medio del proceso de selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). (foto) (video)

- La Embajada de España, la Academia Venezolana de la Lengua y la Fundación Cultura Chacao celebran el Día Internacional del Libro y del Idioma Español 2026. (foto)(video)

PARAGUAY

- Más de 3.600 familias del Chaco (oeste) han quedado aisladas, el 90 % de ellas comunidades indígenas, como consecuencia de las intensas lluvias de la última semana. (foto)

PANAMÁ

- Las primeras compensaciones, de 25.000 dólares, dictadas la semana pasada para víctimas del envenenamiento masivo en Panamá con un jarabe producido por el seguro social entre 2004 y 2006, que dejó cientos de muertos, son insuficientes y desconocen la realidad de estas personas. (Foto) (Video)

- La aerolínea panameña Copa Airlines firma un acuerdo con Boeing y General Electric, en lo que calificaron como "un anuncio relevante para la industria aeronáutica". (Foto) (Video)

- El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, sostiene un conversatorio con la prensa internacional sobre el aumento del tráfico de buques por el paso navegable en medio de la crisis en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz. (Foto) (Video)

EL SALVADOR

- Las mujeres que sufren emergencias obstétricas y que, bajo sospecha de aborto, son acusadas por la Fiscalía General por homicidio se enfrentan a la posibilidad de ser condenadas a la cadena perpetua.

- Presentación de un recetario con platos elaborados con productos hidrobiológicos, recolectados por mujeres pescadoras y productoras que son parte de proyectos de cooperación enfocados en la seguridad alimentaria y la nutrición. (foto) (video)

URUGUAY

- El presidente Yamandú Orsi encabeza un Consejo de Ministros. (foto) (video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, como parte de su visita oficial a la República Dominicana. (foto) (video)

ECUADOR

- Presentación oficial del estudio sobre seguridad alimentaria y desnutrición infantil.

BOLIVIA

- El presidente Rodrigo Paz niega que su Gobierno vaya a privatizar la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

DEPORTES

Argentina.- El argentino Barracas Central recibe al chileno Audax Italiano por la tercera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. (Texto)

Argentina.- El argentino San Lorenzo recibe al brasileño Santos por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana. (Texto) (Foto)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Flamengo por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. (Texto)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Platense y el colombiano Independiente Santa Fe por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores. (Texto)

Argentina.- El argentino Lanús recibe al ecuatoriano Liga de Quito por la tercera jornada del Grupo G de la Copa Libertadores. (Texto) (Foto)

Chile.- El chileno O'Higgins y el uruguayo Boston River se enfrentan en partido de ida por la tercera jornada de la Copa Sudamericana 2026, en el estadio El Teniente de Rancagua. (Texto) (Foto)

Brasil.- El Botafogo brasileño recibe al Independiente boliviano en partido por el Grupo E de la Copa Sudamericana.(Texto) (Foto)

Brasil.- El Cruzeiro brasileño recibe al Boca Juniors argentino en partido por el Grupo D de la Libertadores. (Texto) (Foto)

Colombia.- Partido de la tercera jornada del Grupo C de la Copa suramericana entre Millonarios y Sao Paulo. (Foto)

Colombia.- Partido de la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores entre Deportes Tolima, de Colombia, y Coquimbo Unido, de Chile.

Perú.- Previa del partido de la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, entre el Cienciano peruano y el Atlético Mineiro brasileño.

Perú.- Previa del partido tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, entre el Universitario de Deportes peruano y el Nacional uruguayo. (Texto)

Perú.- Previa del partido tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, entre el Universitario de Deportes peruano y el Nacional uruguayo. (Texto)

Ecuador.- Previa del partido de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, entre el Barcelona ecuatoriano y la Universidad Católica de Chile.

Paraguay.- Partido de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana entre el paraguayo Recoleta y el ecuatoriano Deportivo Cuenca. (Texto) (Foto)

Paraguay.-Partido de la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores entre el paraguayo Libertad y el ecuatoriano Independiente del Valle. (Texto) (Foto)

Paraguay.-El paraguayo Cerro Porteño se enfrenta al brasileño Palmeiras por fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.(texto)

Venezuela.-Partido entre UCV y Rosario por la fase de grupos de la Copa Libertadores.(Texto) (Foto)

Colombia.-Partido de la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores entre Deportes Tolima, de Colombia, y Coquimbo Unido de Chile. (Texto) (Foto)

Honduras.- Previa de la jornada 22 (última) del torneo Clausura de Honduras. (Texto)

Estados Unidos.- Atlanta Hawks y New York Knicks disputarán el quinto partido de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este el 28 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York. (Foto) (Video) EFE

Mesa de Edición de América mesaamerica@efe.com

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