Venezuela y Barbados acuerdan trabajar juntos en energía, producción alimentaria y turismo

Caracas, 27 abr (EFE).- Los Gobiernos de Venezuela y Barbados acordaron trabajar de forma conjunta en las áreas de energía, producción de alimentos y turismo, informó este lunes desde el país insular la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, durante una declaración conjunta con la primera ministra barbadense, Mia Mottley.

En su declaración, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria encargada afirmó que termina su visita a Barbados con "profunda felicidad" por la agenda construida en varios sectores, a la par que extendió una invitación a la primera ministra Mottley para que visite Venezuela "muy pronto".

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Según indicó, Rodríguez invitó al Gobierno del país insular a "invertir en campos tanto de petróleo y gas" en Venezuela, para que "se sume al esfuerzo" de aumentar la producción de hidrocarburos del país suramericano, que recientemente aprobó una reforma para abrir el sector a la inversión extranjera y privada.

Agregó que en materia energética también acordaron trabajar en la "complementariedad para energías renovables", como la fabricación conjunta de paneles solares.

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"Damos la bienvenida a esas oportunidades cooperación energética", manifestó, por su parte, Mottley al recordar el apoyo que Venezuela ha dado desde 1999 a las islas del Caribe proporcionando "energía a buen precio".

En cuanto a la producción alimentaria, Rodríguez señaló que acordaron que Barbados pueda "producir en tierras venezolanas" tanto alimentos para suministrar a su país, como para convertir a la isla "hub donde podamos exportar alimentos para el Caribe y para África".

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En este sentido, añadió que se revisarán las matrices de producción y exportación de ambos países, para buscar la complementariedad en el intercambio comercial.

Con respecto al turismo, Rodríguez apuntó que buscan aumentar los vuelos entre ambos países e integrar nuevos destinos cercanos, así como ofrecer paquetes turísticos desde ambos países.

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Subrayó la necesidad de restablecer la conexión marítima, para transporte de carga y de personas, así como la posibilidad de formar a los operadores turísticos venezolanos en Barbados.

Asimismo, aseguró que pondrá empeño especial en contribuir a la formación del idioma español en la isla caribeña con el Instituto Venezolano de Cooperación Cultural, ante el deseo de la primera ministra Mottley de hacer este idioma el segundo oficial de esa nación, donde predomina el inglés.

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"Está naciendo la unión económica y comercial entre Barbados y Venezuela", sentenció la mandataria venezolana, quien no ofreció más detalles sobre los acuerdos alcanzados.

Finalmente, Mottley celebró la nueva cooperación y aseguró que aprovecharán la oferta de Venezuela sobre los suelos venezolanos e, igualmente, invitó a Rodríguez a regresar pronto y a tratar a Barbados como "un hogar".

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La declaración conjunta se desarrolló al cierre de la visita oficial de Rodríguez a Barbados, quien llegó anoche a la isla caribeña en su segundo viaje al extranjero desde que asumió la Presidencia de Venezuela, el pasado 5 de enero.

Más temprano, Rodríguez sostuvo encuentros privados con la primera ministra Mottley y con el presidente barbadense, Jeffrey Bostic. EFE

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