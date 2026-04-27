El petróleo de Texas sube un 2 % por el estancamiento de negociaciones entre EE.UU. e Irán

Nueva York, 27 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este lunes con una subida del 2,09 %, hasta los 96,37 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que no enviaría enviados estadounidenses a Pakistán para las conversaciones de paz con Irán.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., para entrega en junio sumaron 1,97 dólares con respecto al cierre del día anterior.

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El sábado, Trump aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

No obstante, Trump pareció indicar que estas últimas bases para negociar recién presentadas por Irán tras la cancelación del viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán tampoco le satisfacen.

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Ayer, Trump aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa. EFE