Alemania y R.Unido pactan reforzar la cooperación en seguridad económica y materias primas

Berlín, 27 abr (EFE).- Alemania y el Reino Unido acordaron este lunes fortalecer su cooperación en los ámbitos de la seguridad económica, las materias primas esenciales y las cadenas de suministro resilientes, informó el Gobierno germano.

La ministra de Economía y Energía alemana, Katherina Reiche, firmó con su homólogo británico, Peter Kyle, la correspondiente declaración en el marco del primer Foro Germano-Británico de Economía y Gobierno, según un comunicado.

"En tiempos de crecientes tensiones geopolíticas, reforzamos de manera específica nuestra cooperación en materia de seguridad económica, materias primas críticas y el desarrollo de cadenas de suministro resilientes. Debemos reducir dependencias, asegurar nuestra competitividad y permitir nuevo crecimiento", señaló Reiche.

Por su parte, Kyle destacó que la obtención de minerales críticos se halla en el centro de la estrategia industrial del Reino Unido.

"Por eso trabajamos con Alemania para desarrollar el potencial en áreas clave y hacer que nuestras cadenas de suministro estén preparadas para el futuro", señaló.

El Foro Germano-Británico de Economía y Gobierno quedó instituido a través del tratado de amistad y cooperación bilateral que fue firmado el año pasado por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer.EFE

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