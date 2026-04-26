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Muere un motorista de 39 años en El Puerto de Santa María cuando se dirigía al Gran Premio de Jerez

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Un motorista de 39 años ha fallecido en la mañana de este domingo en El Puerto de Santa María cuando se dirigía a asistir al Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez (Cádiz).

Según ha informado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios tras presidir la reunión del Puesto de Mando Avanzado del dispositivo del Gran Premio, el accidente se ha producido en torno a las 8,20 horas en la avenida de la Libertad de la localidad portuense.

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios, que trataron de reanimarlo, la gravedad del siniestro ha provocado el fallecimiento del motorista.

Tras el suceso, el consejero ha trasladado sus condolencias y todo su apoyo a los familiares y amigos de la víctima en nombre de los servicios de emergencias.

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