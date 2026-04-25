Todo lo que puedes hacer con Alexa+: desde dar consejos a la hora de vestirte hasta reservar en un restaurante

Amazon ha lanzado esta semana en España Alexa+, la versión renovada de sus asistente, que permitirá a los usuarios interactuar a través de un lenguaje más natural y fluido, así como acceder a una serie de funciones avanzadas útiles para su día a día.

La compañía confía en dar un salto de calidad en los hogares españoles a través de esta actualización, caracterizada por ofrecer un servicio "más inteligente, más conversacional y más personalizado", como ha explicado el Country Manager de Alexa en España, Andrés Pazos.

Para tener acceso a las nuevas funciones de Alexa+, se necesita tener un dispositivo Echo compatible, registrarse en www.amazon.es/nuevalexa y esperar a que desde Amazon envíen una invitación para poder unirse al programa.

Y una vez dentro, los usuarios de Alexa+ pueden encontrar más de una treintena de funcionalidades que pueden probar desde este jueves en España, como recoge la compañía.

Con Alexa+, las conversaciones son más fluidas ya que no hace falta decir la palabra de activación "Alexa" más de una vez para hablar con el asistente. Por ejemplo, puedes decir "Alexa, qué tiempo hace hoy", y tras indicar el pronóstico del tiempo, puedes volver a preguntar "¿Me recomiendas llevarme el paraguas?" en vez de "Alexa, ¿me recomiendas llevarme el paraguas?".

Alexa+ puede acceder a información de todo tipo, ya sea para responder a consultas de ámbito académico como a recomendaciones de series en función de los gustos del usuario. En esta línea, Alexa+ recordará las preferencias de las personas que interactúen con ella para que no tengan que estar continuamente recordándoselas.

El asistente también es capaz de mantener informado a los usuarios en tiempo real con noticias, actualizaciones e incluso vídeos y boletines informativos de los principales medios de comunicación.

Otra de las novedades que ofrece Alexa+ es el análisis de documentos y archivos para aportar los datos más relevantes o indicar aspectos concretos. De esta manera, una persona puede subir una receta de cocina escrita a mano para que el asistente le indique las instrucciones paso a paso mientras está preparando la comida.

En esta línea, si los usuarios tienen las manos ocupadas pueden pedirle también que envíe correos electrónicos por voz, ajustando el tono para hacerlo más formal o añadir matices, y enviarlo sin necesidad de tocar nada.

Alexa+ está capacitada para gestionar la agenda de los usuarios. Simplemente hay que indicarle un evento para que se añada al calendario, pudiendo configurar también recordatorios y reservando franjas horarias que ya estén ocupadas.

Hablando de reservas, Amazon ha avanzado que este renovado asistente puede reservar una mesa en un restaurante a través de la plataforma The Fork, aunque la función se implementará "muy pronto".

Una de las novedades más llamativas de Alexa+ es la capacidad para ofrecer consejos visuales a través de Echo Show. De esta manera, Alexa puede sugerir atuendos en función de los eventos que describa el usuario. Por ejemplo: "Alexa, ¿crees que esta camiseta es adecuada para una entrevista de trabajo?, ¿Qué opciones me recomiendas?".

FUNCIONES PARA EL HOGAR

Alexa se ha convertido en un elemento más en el hogar, capaz de crear rutinas para el día a día. Gracias a Alexa+, el asistente ahora puede crear rutinas complejas mediante comandos de voz en vez de configurarse a través de la aplicación.

También se puede adaptar a cada miembro de la casa y a sus habitaciones, de forma que estas rutinas se pueden personalizar. Por ejemplo, "Alexa, cuando veas a Manuel, recuérdale que tiene que pasear al perro", o "Alexa, apaga todas las luces menos la de la habitación de los niños".

Alexa+ se adapta a las rutinas y necesidades de los hogares, ajustando la temperatura de forma automática, personalizando las luces en momentos determinados o apagando los dispositivos cuando se alcanza una hora concreta. Por ejemplo, el asistente pone las luces del salón de los colores de tu equipo favorito cuando el usuario le dice que es noche de partido.

ENTRETENIMIENTO PERSONALIZADO

Alexa+ se integra en todos los dispositivos compatibles, de forma que puede acceder al televisor para consultar el catálogo de cualquier plataforma de 'streaming' y ofrecer recomendaciones personalizadas para usuario en función de sus gustos. Lo mismo sucede con libros, podcast e incluso grupos de música.

Precisamente, Alexa+ puede crear listas de reproducción en base a las órdenes del usuario, incluso si no se refiere a un género concreto. Por ejemplo: "Alexa, reproduce canciones para una cena con amigos en casa". Y si no recuerdas el título de esa canción que no te puedes sacar de la cabeza, Alexa+ te puede ayudar a reconocerla con una descripción, su estilo, o alguna frase.