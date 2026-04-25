Agencias

Grupos armados lanzan una gran ofensiva múltiple en la capital de Malí y otros puntos del país

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El Ejército de Malí ha confirmado que grupos armados han lanzado esta madrugada una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país.

"Los combates continúan e instamos a la población a mantener la calma y la vigilancia", ha anunciado el Estado Mayor del Ejército maliense en redes sociales. "Nuestras fuerzas de defensa y seguridad están actualmente trabajando para neutralizar a los atacantes", ha añadido.

Fuentes de medios locales han confirmado enfrentamientos en Bamako y en las ciudades de Kati, Gao y Mopti. En Kati, una localidad próxima a la capital, se encuentra la residencia del líder golpista del país, el general Assimi Goita.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría de los incidentes.

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