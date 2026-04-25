Grupos armados lanzan una gran ofensiva múltiple en la capital de Malí y otros puntos del país

El Ejército de Malí ha confirmado que grupos armados han lanzado esta madrugada una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país.

"Los combates continúan e instamos a la población a mantener la calma y la vigilancia", ha anunciado el Estado Mayor del Ejército maliense en redes sociales. "Nuestras fuerzas de defensa y seguridad están actualmente trabajando para neutralizar a los atacantes", ha añadido.

Fuentes de medios locales han confirmado enfrentamientos en Bamako y en las ciudades de Kati, Gao y Mopti. En Kati, una localidad próxima a la capital, se encuentra la residencia del líder golpista del país, el general Assimi Goita.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría de los incidentes.