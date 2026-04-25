Bucarest convoca al embajador ruso para protestar por dron en su territorio

Bucarest, 25 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rumanía convocará este sábado al embajador ruso en Bucarest para protestar por la violación del espacio aéreo rumano esta madrugada, cuando fragmentos de drones impactaron en una zona residencial causando daños materiales, sin víctimas, se informó en un comunicado.

“La Federación Rusa ha violado la soberanía del espacio aéreo rumano mediante una nueva acción irresponsable" que habría puesto en peligro la seguridad de la población y que viola los principios básicos del derecho internacional, indicó el citado ministerio en un comunicado publicado en redes sociales.

La nota se refiere a los fragmentos de drones que, lanzados por Rusia en un ataque a Ucrania, dañaron un edificio anexo a una vivienda y un poste de electricidad en la ciudad rumana de Galati, en el sureste del país, cerca de la frontera con Ucrania.

Rumania, miembro de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania, y si bien ha registrado varias violaciones de su espacio aéreo durante las ofensivas de Moscú desde que se inició la invasión rusa en febrero de 2022, esta es la primera vez que sufre un impacto en una zona residencial con daños materiales.

Además, se encontró una posible carga explosiva, razón por la que las autoridades procedieron a evacuar a la población en un radio de 200 metros.

El incidente supone "un nuevo desafío parra la seguridad y la estabilidad regionales en la zona del Mar Negro, así como para la seguridad colectiva de la OTAN", resaltó el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado. EFE

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