Temas del día de EFE News Latino del viernes 24 de abril

ONU SECRETARIO GENERAL

Nueva York - El diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a la secretaría general de Naciones Unidas afirma en una entrevista con EFE que la ONU necesita ser más pragmática y que la guerra en Oriente Medio "no le interesa a ninguna de las partes".

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PUERTO RICO EJÉRCITO

San Juan - El racismo, el acoso a las mujeres, las secuelas en la salud física y mental y los límites de los beneficios para los veteranos en Puerto Rico son algunas de las causas que han provocado que decaiga la cifra de puertorriqueños que se sienten atraídos para inscribirse en el Ejército de Estados Unidos.

FONSECA

Miami - Fonseca lanzó este viernes un nuevo álbum, 'Antes que el tiempo se vaya', que describió en entrevista con EFE como un "homenaje" al pasar de los años y una muestra de ese sonido suyo que ha trabajado durante toda su trayectoria: "tropical con algunos visos de pop".

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DRACO ROSA

San Juan - El cantautor de origen puertorriqueño Draco Rosa presentó este viernes su nuevo álbum, 'Olas de luz', el cual explicó en entrevista con EFE nació "del caos", un estado que a su juicio "es necesario para encontrar el pulso de la vida".

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU INCENDIOS.- La oleada de incendios que han afectado en la última semana a los estados de Florida y Georgia, en el sureste de Estados Unidos, ya ha calcinado más de 25.000 hectáreas, mientras que más de 200 fuegos siguen vigentes, aunque las autoridades prevén una ayuda de las lluvias a partir del sábado.

Miami.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- El futbolista uruguayo del Real Salt Lake City de la MLS, Juan Manuel Sanabria, repasa en una mesa redonda con periodistas su momento de forma y las expectativas de Uruguay de cara al Mundial 2026. (video)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El artista gallego Manolo Paz inaugura una exposición de escultura pública en el icónico Park Avenue de Nueva York. (foto)(video)

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