Robles exige "respeto" por el papel de España en la OTAN y reivindica que son un socio "fiable" de la Alianza Atlántica

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado que España es un aliado "serio y fiable" de la OTAN y ha reclamado respeto por el papel que desempeña en esta organización, en medio de la polémica por las informaciones de que el Pentágono exploraría su suspensión dentro de la Alianza Atlántica en castigo por no dar apoyo a las operaciones lideradas por Estados Unidos (EEUU).

"Nadie nos va a dar ninguna lección de nuestro compromiso con la paz, nuestro orgullo como país, como España y de nuestra pertenencia en la OTAN", ha exclamado mediante un vídeo publicado por la cuenta oficial de su departamento en las redes sociales.

La titular de Defensa ha reivindicado que España es un aliado "responsable" de la OTAN, destacando que es una "organización de paz" que "sin España no podría realizar un trabajo tan importante como el que hace".

"Estamos en el flanco oeste, estamos por tierra, por mar y por aire. Por lo tanto, respeto el papel de España, orgullosos de la Alianza Atlántica y orgullosos de nuestra apuesta por la paz", ha ahondado Robles.

Previamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN y ha defendido que no ha recibido queja formal de parte de la Administración de Donald Trump y reivindicado que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la alianza atlántica.

"Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha zanjado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en la capital chipriota Nicosia.

A su vez, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha calificado de "frivolidad" de Donald Trump la posibilidad, apuntada por el Pentágono en un correo interno, de echar a España de la OTAN por no haber ayudado a EEUU en su guerra con Irán.