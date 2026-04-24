Lula reaviva sus críticas a Trump ante el empuje del hijo de Bolsonaro en las encuestas

Carlos Meneses

São Paulo, 24 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha intensificado sus críticas a Donald Trump, coincidiendo con su peor momento en las encuestas electorales, en las que ya siente el aliento de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

Lula ha pasado de resaltar que era "amigo" del presidente de Estados Unidos y la buena "química" que tenía con él, a señalarlo públicamente, incluso con cierta sorna, por su afán imperialista y su promiscuidad en redes sociales para declarar guerras.

En su reciente gira europea, aprovechó sus intervenciones junto a los líderes de esos países para atizar al republicano por su "insensata" campaña militar en Irán.

Ante el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, defendió con ironía dar "pronto" el Nobel de la Paz a Trump para que acabe con los conflictos.

El jueves, al asistir a una feria de alimentos, Lula volvió a contraponerse al magnate neoyorquino: "Mientras Trump quiere hacer la guerra, nosotros queremos enseñar al pueblo africano a hacer la paz, produciendo alimentos e irrigando el mundo".

Expertos consultados por EFE no descartan que el líder progresista de 80 años haya reactivado la figura de Trump para recuperarse en los sondeos.

A cinco meses de las elecciones, el dirigente del Partido de los Trabajadores ve que su popularidad cae sin freno desde finales de 2025.

Lula tenía en diciembre alrededor de diez puntos de ventaja sobre Flávio Bolsonaro. Hoy, las firmas demoscópicas Quaest y Datafolha sitúan al senador ligeramente por delante en intención de voto.

"Estamos a pocos meses de una elección presidencial y se espera que Lula adopte posturas más firmes sobre la actuación de Trump", afirma a EFE el politólogo Vitor Sandes, profesor asociado de la Universidad Federal de Piauí.

Sandes recuerda que cuando Trump impuso aranceles del 50 % a Brasil por el juicio a Bolsonaro, la exaltación de la soberanía nacional generó una "evaluación positiva" del Gobierno de Lula.

En este sentido, para el politólogo Claudio Couto, profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), "no hay ninguna duda" de que Lula pretende "instrumentalizar" los perjuicios que el Gobierno de Trump, vinculado al bolsonarismo, causa a Brasil para "mejorar su popularidad y aumentar sus opciones electorales".

La politóloga Luciana Santana, profesora en la Universidad Federal de Alagoas, también ve en esta nueva ofensiva contra Trump algo de "estrategia electoral", pero dentro de la posición que "siempre" ha mantenido Lula en relación con EE.UU.

En la misma línea, José Chrispiniano, antiguo asesor de Lula, no considera que el discurso del líder brasileño "haya cambiado tanto" porque "una cosa es la relación entre jefes de Estado y otra criticar la guerra", explica a EFE.

No obstante, hasta el propio Lula reconoció en una entrevista reciente, medio en broma y medio en serio, que Trump le "ayudaría mucho" si decidiera interferir en su contra de cara a los comicios de octubre.

En paralelo, la relación diplomática entre Brasil y EE.UU., que parecía encauzarse tras varios contactos entre sus líderes, la eliminación de los aranceles del 50 % y la retirada de una parte de las sanciones impuestas a autoridades brasileñas, vuelve a agrietarse.

En marzo, Brasil denegó el visado a un consejero de Trump que pretendía visitar en prisión a Jair Bolsonaro, quien cumple 27 años de cárcel por tramar un golpe de Estado contra Lula.

Este lunes, EE.UU. expulsó a un policía federal brasileño que trabajaba en Miami por supuestas maniobras irregulares para arrestar al exdirector de Inteligencia de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, condenado por el complot golpista y fugado a Florida.

Brasil convocó entonces al representante de la Embajada de EE.UU. en Brasilia y le informó que aplicará el principio de reciprocidad con uno de los policías norteamericanos que trabajan en el país.

El órgano antimonopolio brasileño echó más leña al fuego este jueves al reabrir una investigación contra Google por el uso de las noticias de la prensa en su buscador mediante inteligencia artificial, un asunto que ya ha provocado choques entre Trump y sus principales socios comerciales.

Mientras tanto, la reunión entre Lula y Trump en la Casa Blanca, prevista para marzo pasado, sigue en el aire. EFE

(foto de archivo)