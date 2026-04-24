Las bolsas europeas abren con caídas tras superar el barril de brent los 107 dólares

Madrid, 24 abr (EFE).- Las bolsas europeas han abierto la última sesión de la semana con caídas, con el crudo brent que ha superado los 107 dólares tras la tregua anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, entre Israel y Líbano, y ante la falta de soluciones para lograr la paz entre EE.UU. e Irán.

En esta sesión, la incertidumbre sobre la posibilidad de que se retomen las negociaciones de paz en Oriente Medio será lo que condicione el comportamiento de las bolsas.

En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Madrid, el 0,88 %, seguida de París, con el 0,73 %; Milán, con el 0,66 %; Londres, con el 0,53 %; y Fráncofrt, con el 0,44 %; mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,44 %.

El euro se deprecia un leve 0,05 % y se mantiene al igual que ayer por debajo de 1,17 dólares, en 1,167.

A través de su red social Truth Social, el presidente de EE.UU. anunció la prórroga del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, al tiempo que aseguró que su país trabajará con Líbano para ayudarle a protegerse de Hizbulá.

Después de ello, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo.

Todo ello mientras el estrecho de Ormuz se mantiene bloqueado, lo que ha llevado hoy al precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, a situarse por encima de los 107 dólares, pero que a esta hora con una subida del 1 % se reduce a los 106,13 dólares.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), el de referencia en EE.UU., también sube un 0,55 %, hasta los 96,38 dólares, tras llegar ayer a los 98,40 dólares en la sesión.

El gas natural TTF también registra un alza del 1,73 %, hasta los 45,26 euros el megavatio/hora.

Los metales preciosos, el oro y la plata, registran caídas, que en el caso del metal dorado son del 0,71 %, con la onza en 4.690,8 dólares, mientras que la plata cae el 1,58 %, hasta los 74,31 dólares.

Los futuros de Wall Street avanzan un comportamiento mixto, con caídas del 0,11 % para el Dow Jones de Industriales; y subida del 0,15 % para el S&P 500 y el Nasdaq del 0,15 % y el 0,63 %, respectivamente, tras cerrar este jueves con caídas del 0,26 %; y del 0,48 % y el 0,89 %, el segundo y el tercero.

En Asia, el índice Nikkei de Tokio ha cerrado con una subida de cerca del 1 %, mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,33 %; el parqué de Shenzhen cedió el 0,69 %, y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre sube el 1,25 %.

En Japón se ha conocido que la inflación creció un 1,8 % interanual en marzo, por segundo mes consecutivo por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) a pesar de la preocupación sobre el suministro de recursos energéticos por la guerra en Irán.

En Europa, en la agenda macroeconómica del día destaca el índice de clima de negocio de Alemania que dará a conocer el instituto alemán IFO, y del que se espera cierto deterioro especialmente en expectativas como consecuencia del impacto que en los negocios de muchas empresas alemanas está comenzando a tener ya el conflicto de Oriente Medio.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 3,035 %, y la del español hasta el 3,503 %.

El bitcóin se muestra estable, con una leve caída del 0,09 %, en 77.839,2 dólares. EFE

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