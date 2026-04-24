Kallas advierte de un "Irán más peligroso" si sólo se negocia el programa nuclear

Nicosia, 24 abr (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió este viernes de que unas negociaciones para la paz en Oriente Medio que se centren sólo en la cuestión nuclear darán lugar a "un Irán más peligroso", y pidió que aborden también los "problemas en la región", sus programas de misiles o su apoyo a aliados como Hizbulá.

"Si las negociaciones se centran sólo en lo nuclear y no hay expertos nucleares en la mesa, acabaremos con un acuerdo que es más débil que el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) y sin abordar los problemas en la región, programas de misiles, su apoyo a aliados y sus actividades híbridas y cibernéticas en Europa", dijo Kallas a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de líderes europeos, que se celebra hoy en Nicosia.

"Por lo que acabaríamos con un Irán más peligroso y de hecho les estaríamos reforzando", añadió la jefa de la diplomacia comunitaria.

Kallas señaló que los socios europeos planean abordar esta preocupación con el resto de actores regionales involucrados en las negociaciones, así como transmitir que "estas cuestiones deben tratarse" y que Europa "puede ayudar" en las conversaciones.

En el marco de su cumbre informal en Chipre, los líderes de los Veintisiete y de las instituciones comunitarias mantendrán hoy una reunión a la que han invitado a los mandatarios del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), en una sesión estará centrada en los contactos diplomáticos para lograr la paz en la región y para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Kallas destacó que la libertad de navegación "no es negociable" e insistió en que el estrecho de Ormuz "debe estar abierto sin ningún peaje".

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea también señaló que los mandatarios han abordado la posibilidad de que las misiones navales de la UE en el mar Rojo y en el índico, Aspides y Atalanta, sean reforzadas a través de otra "coalición de voluntarios" y empleadas para proteger la libertad de navegación en Ormuz.

"Debemos realizar esfuerzos en ese sentido. Y por supuesto, dado que contamos con operaciones en la región como Aspides y Atalanta, la forma más rápida de organizar esta coalición de voluntarios es utilizar dichas misiones: reforzarlas y potenciarlas con los buques, las herramientas y las capacidades que sean necesarias", afirmó.

Por otro lado, Kallas señaló que "no sabe o entiende" si la UE está "realmente respondiendo" a las peticiones de Estados Unidos sobre cómo ayudar en la región una vez concluyan las hostilidades con Irán. "Sus peticiones han sido exactamente lo que podemos ofrecer: desminado, escolta de barcos, todo esto que hemos estado debatiendo", dijo en respuesta a preguntas de los medios. EFE

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