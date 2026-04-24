Europarlamentarios buscarán el abandono del petróleo en la Cumbre de Santa Marta "sin perjudicar la competitividad"

Una delegación de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo participará en las conversaciones el lunes 27 de abril en la Cumbre de Santa Marta (Colombia) sobre la transición energética para dejar de depender de los combustibles fósiles, que arranca hoy, según ha informado este viernes el Parlamento Europeo.

La presidenta de la delegación, Esther Herranz García (PPE), ha recalcado antes de viajar que es "fundamental" colaborar directamente con socios de todo el mundo para garantizar que la transición hacia fuentes de energía alternativas sea "ambiciosa y justa".

"Queremos asegurar que esta transición se realice correctamente y que haya un progreso constante, sin que ello perjudique la competitividad, el empleo ni el bienestar de la ciudadanía. Durante la misión, compartiremos la experiencia europea, aprenderemos de otros y trabajaremos juntos en soluciones prácticas", ha indicado.

Según ha explicado el Parlamento Europeo, el objetivo de la misión es dialogar con representantes gubernamentales, sindicalistas, investigadores y miembros de la sociedad civil para intercambiar opiniones sobre cómo acelerar la transición global hacia fuentes de energía renovables.

Al margen de Herranz, también forman parte de la delegación Annalisa Corrado (S&D); Mohammed Chahim (S&D); Matthieu Valet (PfE); Emma Wiesner (Renew); Kai Tegethoff (Verdes/ALE); Martin Günther (La Izquierda).