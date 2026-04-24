El Supremo tailandés acepta caso de lesa majestad contra el líder del partido reformista

Bangkok, 24 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Tailandia aceptó este viernes una demanda presentada este mes contra de 44 miembros del reformista Partido del Pueblo (PP), entre ellos su líder Natthaphong Ruangpanyawut, por supuestamente haber violado la ley de lesa majestad.

La denuncia, interpuesta por la conservadora Comisión Anticorrupción, acusa a los políticos de la formación opositora de "conducta inapropiada" y de haber vulnerado "normas éticas" en su propuesta de reformar el Código Penal, por lo que podrían ser inhabilitados de por vida para ejercer un cargo político.

En un comunicado, el tribunal explicó que aun cuando acepta el caso para su revisión, los 10 diputados señalados dentro del grupo denunciado, incluido Nattahaphong, podrán continuar con sus funciones en el Parlamento siempre que no repitan "los actos alegados" o expresen opiniones relacionadas con las acusaciones.

Por su parte, el PP emitió un comunicado en el que reiteró que el apoyo expresado en 2021 a una eventual reforma de la Sección 112, que establece la inviolabilidad de la Corona y estipula condenas de hasta 15 años de prisión, "no se realizó con intenciones maliciosas hacia el sistema democrático con el Rey como Jefe de Estado".

"Queremos un sistema político con mecanismos de control y equilibrio en el uso del poder, aplicados de igual manera para todas las partes bajo los mismos estándares", reza la declaración.

El partido aseguró que lucharán en el Supremo "para defender la legitimidad de los representantes del pueblo".

El intento de reforma de 2021 fue precedido por unas históricas manifestaciones lideradas por jóvenes universitarios que reclamaban cambios democráticos profundos, incluso en la reverenciada monarquía tailandesa. Cientos de estos manifestantes acabaron en prisión tras ser hallados culpables de delitos de lesa majestad.

En febrero de 2024, el Tribunal Constitucional consideró ilegal la propuesta de Avanzar -antecesor del PP- para modificar la controvertida ley y dictaminó que dichos intentos tenían el objetivo de derrocar el sistema de monarquía constitucional.

Esta resolución abrió la puerta a la ilegalización -también dictada por el Constitucional- en agosto del mismo año de Avanzar, y a la inhabilitación por 10 años de su entonces líder, Pita Limjaroenrat.

La formación antecesora del PP se impuso en las elecciones de 2023, pero no pudo gobernar por el veto del Senado, entonces vinculado a la antigua dictadura militar.

El Partido del Pueblo no logró emular el éxito de Avanzar y, en los comicios del pasado 8 de febrero, terminó segundo. La formación conservadora Bhumjaithai (Orgullo tailandés), liderada por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, se impuso en las votaciones. EFE