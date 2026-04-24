Duelo clave para el Mallorca de Demichelis en Mendizorroza

Vitoria/Palma de Mallorca (spaña), 24 abr (EFE).- El estadio de Mendizorroza vivirá este sábado un partido clave en la zona baja de LaLiga entre el Deportivo Alavés y el RCD Mallorca de Martín Demichelis, separados por dos puntos a falta de seis partidos para el final de la temporada.

Los últimos resultados han metido al equipo vitoriano en puestos de descenso y han comprimido la pelea por la permanencia. Tanto es así que desde el puesto 18 que ocupa el Glorioso hasta el decimotercer lugar, en posesión del Girona, tan sólo hay cinco puntos de distancia.

La tendencia del equipo de Quique Sánchez Flores es preocupante, sobre todo respecto a sus rivales directos. Aunque los albiazules han completado buenos partidos, su trabajo no se ha visto reflejado en la cosecha de puntos.

Así, los vitorianos han ido perdiendo puestos, sobre todo, debido a su fragilidad defensiva. Los vascos no dejan la portería a cero en liga desde el 6 de diciembre. Desde entonces el Alavés ha disputado 17 partidos.

Ahora, los babazorros se cobijan en su público para poder salir de los puestos de descenso.

El técnico madrileño recupera a Abde Rebbach para el carril izquierdo en un sistema que volverá a repetir con Nahuel Tenaglia, Víctor Parada y Jonny Otto como centrales.

Ángel Pérez se ha apropiado del carril derecho y Antonio Blanco busca compañeros en un centro del campo que varía en cada encuentro.

Si las molestias físicas lo permiten, Toni Martínez y Lucas Boyé serán las referencias de un equipo que sólo ha ganado un partido desde el 30 de enero.

Por su parte, el Mallorca llega en el mejor tramo de rendimiento en la presente campaña al sacar siete de los últimos nueve puntos en casa, con victorias ante el Real Madrid (2-1) y el Rayo Vallecano (2-0), y con un empate ante el Valencia (1-1).

Si algo ha caracterizado al equipo balear desde la llegada del argentino Martín Demichelis, ha sido la valentía para ir a por el resultado en todo momento, y, las intenciones mostradas por el entrenador en la previa, demuestran que su plan de partido irá encaminado a ello.

El rombo en el centro del campo ha sido su principal sustento, permitiéndole combinar a Sergi Darder y Pablo Torre en un mismo esquema, que le ha dado equilibrio y ha potenciado las virtudes ofensivas de un equipo liderado por Vedat Muriqi, que viene de quedarse en blanco contra el Valencia.

La baja de Luvumbo será el único problema para los bermellones en la delantera, mientras que en la defensa su única duda irá entre Omar Mascarell y David López en el eje de la zaga, aunque la primera opción ha sido su preferida en las últimas jornadas en detrimento del canterano.

- Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Ibáñez, Guridi; Toni y Lucas Boyé.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Sergi Darder, Morlanes, Samu Costa, Pablo Torre; Asano, Muriqi.

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellano-manchego).

Hora: 14:00 horas (12.00 GMT).

Estadio: Mendizorroza. EFE

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