Un diputado de Hezbolá pide romper las negociaciones directas con Israel por sus ataques en el sur de Líbano

Hasán Fadlalá, un influyente diputado de la rama política del partido-milicia chií Hezbolá, ha exigido este jueves que las autoridades de Líbano rompan las negociaciones directas que mantienen con Israel, a horas de que se celebre una cita en Washington para abordar la extensión del alto el fuego, tras denunciar violaciones a la tregua como el ataque contra la localidad interior de Tiri que dejó tres personas muertas, incluida la periodista Amal Jalil.

"El crimen cometido en Tiri no disuadirá a la resistencia de responder, y pedimos que cesen las negociaciones directas con el enemigo", ha señalado el político, en referencia a las negociaciones que facilita Estados Unidos, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

En un comunicado, el partido-milicia ha condenado "en los términos más enérgicos" el ataque en Tiri, reivindicando que Jalil "se unió a las filas de los periodistas mártires mientras cumplía con su deber periodístico nacional de transmitir la verdad y exponer los crímenes del enemigo".

Hezbolá ha acusado a Israel de atacar deliberadamente a las periodistas y ha denunciado que se impidió el acceso a la zona de los paramédicos, insistiendo en que se trata de un "crimen atroz y en toda regla" que refleja una intención de silenciar a los medios de comunicación.

"Revela los intentos desesperados y fallidos de silenciar la voz libre y quebrar la voluntad de los medios de la resistencia nacional que exponen sus crímenes y desenmascaran su rostro salvaje y criminal", ha incidido el grupo chií en un comunicado recogido por la citada cadena.

ATAQUE ANTES DE LAS NEGOCIACIONES DIRECTAS

El ataque en Tiri, cerca de la frontera con Israel, fue condenado también por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, quien afirmó que este tipo de incidentes son "sistemáticos" y resaltó que estos episodios en el sur de Líbano "no son incidentes aislados".

Las declaraciones del diputado de Hezbolá llegan en un momento en el que el presidente libanés, Joseph Aoun, apuesta por mantener unos contactos directos con Israel en los que pedirá una prórroga del acuerdo de alto el fuego pactado la semana pasada y que cesen las demoliciones del Ejército israelí en el sur del país.

Ante las divisiones internas en Líbano, Aoun defiende que las experiencias pasadas "han enseñado que las guerras solo conducen a la muerte, la destrucción y el desplazamiento" y ha avisado de mantener la unidad nacional.

"Sabía que habría quienes se opondrían, dudarían y lanzarían acusaciones, pero estoy convencido de que esta opción es la más segura para Líbano y para los libaneses, sin importar su afiliación", recalcó este miércoles antes de las reuniones preparatorias en Washington, en las que participó la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamadé Maouad.