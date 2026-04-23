Sheinbaum afea a la oposición su "subordinación" por no ofrecer información del operativo con agentes de EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afeado este jueves a la oposición de su país la postura de "subordinación" que han adoptado frente a Washington ante la falta de información de las autoridades de Chihuahua sobre la presencia de dos agentes estadounidenses, que murieron en un accidente de tráfico tras participar en un operativo antidrogas del que no habían notificado al Gobierno Federal.

Sheinbaum ha reiterado que las autoridades de Chihuahua han actuado en contra de la Constitución y las leyes de seguridad al contactar de manera unilateral con Estados Unidos y no hacer partícipe al Ministerio de Exteriores. "No se está cumpliendo con el marco jurídico", ha incidido en rueda de prensa.

"Cumplir con la ley no es opcional. La Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones, absolutamente clara", ha remarcado en otro momento de su comparecencia matutina ante los medios de comunicación.

Con todo, ha señalado que si bien no se trata de "generar un problema" o un conflicto con Estados Unidos, ella no puede dejar pasar por alto que se ha actuado al margen de las leyes mexicanas. "Es la labor de la presidenta hacer cumplir la Constitución", ha subrayado Sheinbaum, que también ha descartado que lo ocurrido el pasado fin de semana en Morelos suponga un "reto" a su Gobierno.

En ese sentido, ha afeado a la oposición la postura de "subordinación" y "antipatriótica" que ha adoptado en este asunto, propia, ha recordado, de la clase dirigente conservadora mexicana, heredera de la controvertida guerra contra las drogas del expresidente Felipe Calderón.

Así, ha asegurado que ha intentado ponerse en contacto con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos --del Partido Acción Nacional (PAN)--, pero no le ha sido posible. "No la encontré", ha contado. No obstante, está previsto que en las próximas horas se reúna con el ministro de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch.

Las autoridades de Chihuahua informaron en la noche del domingo de la muerte de dos funcionarios mexicanos y de dos agentes de las Embajada de Estados Unidos, en un accidente de tráfico cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, en el que había destruido laboratorios clandestinos.

El Gobierno mexicano se ha puesto ya en contacto con las autoridades de Estados Unidos para exigir más detalles sobre esta operación sobre el terreno que Sheinbaum ya se encargó de advertir en la víspera que no aceptarán. Por su parte, la Casa Blanca ha respondido reclamando empatía ante la muerte de dos de sus ciudadanos.