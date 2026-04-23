Poeta hondureño Rolando Kattan advierte que leer en digital borra "anclas de la memoria"

Tegucigalpa, 23 abr (EFE).- El poeta hondureño Rolando Kattan dijo este jueves, cuando se conmemora el Día del Libro y del Idioma Español, que "la lectura en línea (digital) es demasiado homogénea y carece de anclas para acrecentar la memoria".

Las anclas para acrecentar la memoria son "el color del papel, dónde estaba ubicado un párrafo en un libro, dónde tenías el libro guardado en tu biblioteca, el color de una portada, el peso, el editorial, todo ese conjunto de elementos que acompañaban las ideas las perdemos con una lectura tan homogénea", subrayó Kattan.

Agregó que le preocupa que se estén haciendo muchas ediciones de libros que se pueden enviar empaquetados a la plataforma digital Amazon, después considerar que eso ya es una publicación y luego distribuir los pocos ejemplares que son ordenados en línea.

Ese nuevo método versus al de antaño que se imprimían 100, 500 o 1.000 ejemplares de un libro y al final había una sensación de que del libro quedaba más y se infiltraba más en la sociedad, porque al final el objeto tenía que circular.

Kattan indicó que cuando algunas personas le increpan con respecto a la lectura digital, les pregunta: "¿tú recuerdas mejor lo que leíste físicamente, que lo que has leído en digital? porque al final creo que lo que se lee en digital queda como un vil entretiempo en lugar de volverse sustancia".

"Tenemos muchos libros que son editados 'online', poca presencia de librerías, pocas ediciones de autores; no puede ser que en España, México, Colombia y Argentina sigan gobernando más del 95 % de las ediciones de los autores que no son propios de sus países en el mundo", enfatizó el autor del poemario 'Omisión del ángel'.

Añadió que un ruso o un pensador estadounidense se traduce y se edita en España o en México y luego ese objeto adquiere un alto costo, algo que se puede hacer en Honduras.

El escritor lamentó que Honduras sea quizá el país con menos librerías per cápita de América Latina, y dijo que ese es "un dato desgarrador, y luego te haces la pregunta ¿dónde está leyendo la gente en un país donde no existen librerías?".

Kattan también anunció que en mayo tiene previsto presentar en Estados Unidos su más reciente libro 'Chaleco antibalas' (Bulletproof vest), en una gira por varias ciudades de ese país.

Dijo que para él es importante una publicación en Estados Unidos y que "la poesía en realidad es ese chaleco antibalas, no solo ante las políticas migratorias, no solo ante los genocidios que se están cometiendo, no solo entre los bombardeos de Israel. Al final, el poder cultural es más fuerte que el poder armamentístico y el poder económico que pueda tener una cultura".

"Y tenemos pruebas hermosísimas en la humanidad, por ejemplo, Macedonia del norte que ha sobrevivido a todos los imperios y sigue manteniendo su lengua, su cultura, y así vemos que al final es un chaleco salvavidas, es la forma de vivir bien, de reencontrarse con la vida y con la experiencia íntima y propia", enfatizó el poeta hondureño, quien en marzo fue galardonado con el Premio Nacional Malinalli, que le otorgó la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.

Kattan considera que "la poesía es el arma más grande contra la idiotez y que en el mundo actual necesitamos esos canales verdaderos de comunicación, donde lo que se busca no es una verdad absoluta, sino la verdad individual, y que nos ayuda entre las diferencias poder reconciliarnos y poder entendernos y comunicarnos".

Germán Reyes