Otro portaaviones de EE.UU. llega a Oriente Medio cerca de Irán

Washington, 23 abr (EFE).- El portaaviones USS George H.W Bush se convirtió este jueves en el tercer buque de guerra estadounidense en Oriente Medio, mientras el presidente, Donald Trump, intenta consolidar avances en negociaciones de paz con Teherán.

El buque de propulsión nuclear de la clase Nimitz llegó a cercanías de Irán, de acuerdo con el Comando Central, luego de haber navegado por más de 10 días por la costa oriental de África y haber rodeado el cabo de Buena Esperanza y atravesar el Índico.

Las fuerzas armadas detallaron que el USS George H.W.Bush llega con miles de militares adicionales, así como con varias decenas de cazas avanzados.

Cabe la posibilidad de que otro portaaviones más, el USS Gerald Ford, se una a las operaciones también en las cercanías de Irán después de haber partido recientemente de Croacia.

El Gerald Ford, el mayor y más moderno portaaviones de EE.UU., ya participó en la operación Furia Épica entre finales de febrero y marzo.

Los buques estadounidenses han sido empleados durante los últimos 12 días para realizar un bloqueo naval frente a los puertos iraníes, como parte de las medidas de presión que Trump mantiene vigente contra la república islámica pese al cese al fuego indefinido que permanece vigente.

Este jueves, Trump se negó a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y recordó que el país ha estado involucrado en el pasado en conflictos largos como Vietnam o Irak.

Trump volvió a insistir, como ya había declarado previamente en su red Truth Social, que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra, a pesar de que había puesto un plazo inicial de entre cuatro y seis semanas, algo que ya se superó.

"No quiero precipitarme porque en las noticias dicen: ¡Oh, Trump está bajo presión de tiempo!' No, no. ¿Saben quién está bajo presión? Ellos (Irán) porque si no logran poner en marcha su petróleo, toda su infraestructura petrolera va a estallar", expresó. EFE