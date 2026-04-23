Mónica García contrapone el "pilar fundamental" de la universalidad al concepto de 'prioridad nacional' de "PP" y "Vox"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el Real Decreto de universalidad aprobado en marzo, ya que ha destacado que esta es "pilar fundamental" que ha puesto en valor en contraposición al concepto de 'prioridad nacional' de "Partido Popular (PP)" y "Vox".

En el 40º aniversario desde que la Ley General de Sanidad vio la luz, "no hay mejor homenaje que recuperar este principio", y es que este no ha surgido "de un Real Decreto que nosotros hayamos puesto para facilitar o quitar los obstáculos que estaban poniendo algunas comunidades a la garantía de este derecho", ha señalado con motivo de su intervención en la Comisión de Sanidad del Senado para informar sobre este asunto a petición del Grupo Parlamentario Plural.

García ha asegurado que "el único momento que se ha escapado de esa voluntad democrática, esa voluntad solidaria y esa voluntad universal fue cuando el PP hizo una excepción y una exclusión sanitaria durante seis años, desde el año 2012 hasta el año 2018". "Es en el año 2018 donde se recupera esa universalidad", ha declarado, para añadir que lo que se ha hecho "es garantizar que esa universalidad se cumple" y no se utilicen "vías accesorias para saltarse la ley".

Esta norma ha sido aprobada "porque no nos podemos permitir que haya ciudadanos en nuestro país que no tengan acceso a la Sanidad", ha continuado, al tiempo que ha declarado que ello se lleva a cabo a razón de "un listón moral alto" y "por moral". "Aunque solo sea por eficacia", ha puesto de manifiesto.

"Cuando tú atiendes a un paciente en los pilares de nuestra Sanidad, como puede ser la Atención Primaria, pudiendo prevenir las agudizaciones o las cronificaciones, al sistema le ahorras dinero y a las personas les ahorras sufrimiento", ha afirmado al respecto. "La universalidad es un pilar fundamental de nuestro sistema sanitario", ha incidido, tras lo que ha señalado que, "por desgracia", ahora se habla "de prioridad nacional, que solo se sanen los nacionales".

EL SNS ES "LA ENVIDIA DEL MUNDO"

Según ha declarado la ministra, este concepto supone "una miopía absoluta de lo que significa este país", cuyo sistema sanitario "es la envidia del mundo, es la envidia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)". Por contra, ha declarado que en Estados Unidos, país que ha calificado como "referente" para los partidos de la derecha, "el 65 por ciento de las bancarrotas se deben a problemas de salud".

"Por suerte, tenemos un país que pone la dignidad de las personas en el centro y los Derechos Humanos en el centro", ha proseguido, para agregar que España es "faro moral del mundo" también "en la regularización de las personas" que viven en el país. "Va de la mano", ha afirmado, tras lo que ha destacado que la meta es otorgar "derechos" a las personas migrantes para "tener una sociedad cohesionada, sin expulsar a nadie, sin deportar a nadie".

"Para nosotros, la prioridad son los Derechos Humanos" y "la prioridad para otros serán el racismo y la xenofobia", ha resumido García, quien ha recordado que los profesionales sanitarios no pueden "discriminar a las personas ni por su origen, ni por su raza, ni por su sexo, ni por su ideología, ni por nada". "Cuando en el año 2012 se introdujo la exclusión sanitaria", se estaba "colisionando con la buena praxis de los profesionales sanitarios", ha declarado.

Por último, ha puesto de relieve el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el modelo sanitario de universalidad. "Nos ha hecho ser líderes en trasplantes, líderes en ensayos clínicos, líderes en acceso a los medicamentos de nuestros pacientes", ha enfatizado, para concluir afirmando que todo ello es fruto de "una construcción colectiva y democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país".