Matías Prats Jr., uno de los grandes apoyos de Sara Carbonero tras la muerte de su madre: "Muy doloroso ese adiós"

Matías Prats se muestra cada vez más feliz y emocionado con la paternidad que estrenó hace unos meses. Su hijo con la reportera Claudia Collado nació el pasado 11 de junio y se convierte en la cuarta generación de Matías en la familia, un motivo de orgullo que ha puesto definitivamente en el centro de su vida personal. El periodista ha hablado con absoluta sinceridad sobre su experiencia como padre y la define como el mayor regalo que ha tenido: "La paternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es que ni en mis mejores sueños me imaginaba un niño así, es un regalazo", asegura.

Su compromiso con la familia va más allá de la suya propia. Grandísimo amigo de Sara Carbonero y de su entorno, Matías estuvo junto a ella durante uno de los momentos más duros de su vida: el funeral de su madre. "Muy doloroso ese adiós. Lo siento mucho por ella, por su familia, por su hermana. Y nada, fui a darle un abrazo porque la quiero mucho", confiesa, retratando esa cercanía tan habitual entre ambos. Para él, la madre de Sara era una figura muy especial: "Era una persona maravillosa, la vamos a recordar todos. Era una mujer buena, era una mujer buena", repite, con un tono que transmite respeto y cariño sincero.

El periodista también se mantiene muy atento a la esfera profesional y deportiva que rodea a la familia de su amiga. Siguiendo de cerca el camino de sus hijos en el mundo del fútbol, matiza el peso que puede tener ser hijo de Iker Casillas, uno de los mejores porteros de la historia: "Ser hijo del mejor portero de la historia de España y casi de la historia del fútbol, pues, pesará un poquito, es una responsabilidad, pero ellos de momento disfrutan", apunta, subrayando que, por ahora, los niños viven el deporte con la ilusión que corresponde a su edad, sin agobios ni presión mediática innecesaria.