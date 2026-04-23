MasOrange eleva sus ingresos un 1,2% en el primer trimestre, hasta los 1.869 millomes de euros

MasOrange, la 'teleco' resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, registró unos ingresos totales de 1.869 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 1,2% respecto a un año antes, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

La 'teleco' ha destacado que entre enero y marzo elevó sus ingresos por servicios frente al último trimestre de 2025, "gracias a su sólido crecimiento tanto en el mercado de empresas y Administraciones Públicas, como en nuevos negocios".

El ingreso medio por usuario convergente (ARPU) alcanzó los 54,1 euros, manteniéndose estable respecto al año anterior pero por encima del registrado en el trimestre previo.

En términos de sinergias, la compañía registró 394 millones de euros acumulados, en línea con el objetivo de alcanzar los 430 millones de euros este año.

MasOrange cuenta hoy con más de 33 millones de de líneas totales -excluyendo las líneas M2M-, de las que 26 millones son de móvil, con cerca de 22 millones en el segmento de pospago, y 7,1 millones de banda ancha fija.

Incluyendo M2M, el total de líneas gestionadas por MasOrange es de casi 47 millones. La compañía ha asegurado que es "el operador español con mayor base de clientes de España y con los niveles más altos de satisfacción".

"Seguimos creciendo durante el primer trimestre y además hemos aumentado de forma relevante nuestra actividad en innovación e impacto positivo, creando una plataforma de crecimiento sostenible para el futuro", ha afirmado Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange.