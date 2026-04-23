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Malí anuncia la muerte de "más de 70 terroristas" en "bombardeos quirúrgicos" en un bosque cerca de Bamako

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Las Fuerzas Armadas de Malí han anunciado la muerte de "más de 70 terroristas" en una serie de "bombardeos quirúrgicos" perpetrados contra una zona boscosa en la región de Koulikoro, situada cerca de la capital, Bamako.

Así, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que los ataques fueron ejecutados el miércoles tras "detectar una columna de unas 40 motocicletas pertenecientes a grupos armados terroristas" en el bosque de Faya, concretamente al sur de la localidad de Zantiguila.

"Una serie de bombardeos quirúrgicos permitió neutralizar a más de 70 terroristas, así como destruir totalmente su logística", ha señalado, antes de destacar que "las operaciones coordinadas de búsqueda y neutralización de terroristas continúan de forma activa en todo el territorio nacional".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.

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