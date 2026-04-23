Agencias

Los padres ahora pueden revisar los temas de las conversaciones que sus hijos tienen con la IA en Facebook e Instagram

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Los adolescentes también usan 'chatbots' de inteligencia artificial y para que los padres puedan comprender mejor estas interacciones, Meta ha ampliado sus controles parentales para que puedan consultar los temas de las conversaciones que mantienen con Meta AI.

Meta ha anunciado este jueves nuevos controles parentales que pretenden ayudar a los padres a supervisar la actividad de sus hijos menores de edad con la inteligencia artificial de la compañía.

En Facebook, Messenger e Instagram, esta supervisión puede realizarse también con la nueva herramienta de 'Insights', que permite consultar los temas sobre los que los adolescentes han preguntado a Meta AI.

Este historial recopila los temas y las categorías de las conversaciones mantenidas en la última semana, y pueden ir desde el colegio, el entretenimiento y el estilo de vida hasta los viajes, la escritura y la salud y el bienestar, entre otros, como explican desde Meta en un comunicado.

Adicionalmente, Meta ha compartido que está trabajando en nuevas alertas para informar si los adolescentes tratan temas sensibles en sus conversaciones con Meta AI, por ejemplo, relacionados con el suicidio y las autolesiones.

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