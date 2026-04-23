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Javier Cercas ve Sant Jordi como un pequeño milagro: "Es una fiesta genuinamente popular"

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El escritor Javier Cercas ha defendido que Sant Jordi es como un pequeño milagro, ya que no existe algo similar en ningún otro lugar del mundo, aunque se intente replicar: "Es una fiesta genuinamente popular".

"Algo está pasando aquí desde hace muchos años que es muy bueno y que hay que conservarlo", ha dicho en declaraciones a la prensa durante las firmas de libros.

Además, ha explicado que los lectores son los protagonistas de la literatura, interpretándola a su manera, y no los autores: "Cada lector lee su propio libro, y eso es único y extraordinario".

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