Javier Cercas ve Sant Jordi como un pequeño milagro: "Es una fiesta genuinamente popular"

El escritor Javier Cercas ha defendido que Sant Jordi es como un pequeño milagro, ya que no existe algo similar en ningún otro lugar del mundo, aunque se intente replicar: "Es una fiesta genuinamente popular".

"Algo está pasando aquí desde hace muchos años que es muy bueno y que hay que conservarlo", ha dicho en declaraciones a la prensa durante las firmas de libros.

Además, ha explicado que los lectores son los protagonistas de la literatura, interpretándola a su manera, y no los autores: "Cada lector lee su propio libro, y eso es único y extraordinario".