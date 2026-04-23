Hadeca Racing apuesta por llevar al motor español "a lo más alto"

El equipo Hadeca Racing, con base cerca del Circuit de Montmeló en Barcelona, ya forma parte de la historia del automovilismo español, pues en 2025 se convirtió en el primero en España en competir en la Porsche Mobil 1 Supercup, el campeonato monomarca de Porsche con más de 30 años de historia y presencia en el calendario de la Fórmula 1.

"A corto plazo, nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia, el máximo rendimiento en pista y el mejor servicio a nuestros pilotos. A largo plazo, queremos consolidarnos como un equipo de referencia en las categorías de turismos en Europa. Queremos llevar al motor español a lo más alto", comentó su Team Manager, Marc Gassó, hijo del ex CEO de la empresa de soluciones auditivas Gaes, Antonio Gassó.

El debut llegó junto a Mikel Azcona, campeón del mundo de turismos (WTCR) y uno de los nombres más sólidos del motorsport español. El piloto navarro logró un decimotercer puesto en su primera participación, sin experiencia previa con este tipo de coche y con una preparación mínima debido a la incorporación tardía del equipo al campeonato.

Desde su creación en 2023, Hadeca Racing ha construido una de las comunidades más potentes del motorsport nacional y ha superado los 200.000 seguidores en Instagram (@hadecaracing) y consolidado una identidad propia dentro y fuera del paddock.

Tras su paso por la Supercup, el equipo centra ahora sus esfuerzos en el desarrollo de futuras promesas como Iván Dobik, piloto de 15 años que dará el salto a la Porsche Sprint Challenge Benelux, una de las competiciones clave dentro del ecosistema Porsche.

La filosofía de Hadeca Racing es acompañar a los pilotos desde su salida del karting y proporcionarles todas las herramientas para competir al máximo nivel dentro de las categorías Porsche, consideradas una de las mejores escuelas del automovilismo internacional.

FORJANDO NUEVOS TALENTOS

El programa cuenta con la experiencia de Francesc Gutiérrez, referente en la formación de pilotos en España como Dani Juncadella, Miguel Molina o Mari Boya.

"Con Hadeca Racing, lo que queremos es fortalecer y reforzar el motorsport español en las grandes categorías europeas de turismos. Por ese objetivo fuimos el primer equipo español en participar en la Porsche Supercup, un campeonato respaldado por la Fórmula 1", evocó Gassó.

Ese trabajo de acompañamiento y formación de jóvenes talentos del motorsport pretende darles ¡la oportunidad de adquirir experiencia dentro de las Porsche One Make Series. Es el caso de Dobik, quien se considera aún un "piloto en desarrollo".

"Aún tengo mucho margen de mejora en todos los aspectos y soy consciente de ello. Si tengo que destacar una fortaleza, diría que es la capacidad de adelantar y competir en carrera. En situaciones de lucha en pista es donde me siento más cómodo", manifestó.

Para Dobik dar el salto del karting a los coches "no ha sido fácil". "He tenido que adaptarme a una nueva forma de pilotar, a más velocidad, más exigencia física y a entender el coche de otra manera. Es un proceso que requiere tiempo y disciplina. Formar parte de Hadeca Racing es un paso muy importante para mí. El equipo me ha dado gran parte de la base que tengo hoy como piloto, no solo a nivel técnico sino también en la forma de trabajar y entender el automovilismo", subrayó.

Esta temporada competirá en la Porsche Sprint Challenge Benelux, donde pretende ganar el campeonato 'rookie'. "No estoy aquí solo para participar, quiero competir y lograr resultados. A medio plazo, me veo compitiendo en la Porsche Supercup, y a largo plazo mi objetivo es llegar al Mundial de Resistencia (WEC) y luchar por el título. Para conseguirlo, estoy dispuesto a hacer todo lo necesario", dijo.