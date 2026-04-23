'Essential Voice' de Nothing convierte las notas de voz en texto "claro y listo" para enviar en tiempo real

Nothing ha presentado 'Essential Voice', una función de dictado que permite a los usuarios transcribir las notas de voz en texto "claro y listo" para enviarse en tiempo real.

Con esta nueva característica, la compañía trata de ofrecer una solución más práctica que las notas de voz y más refinada que el dictado por voz tradicional, según ha explicado en un comunicado en su web.

Concretamente, 'Voice Essential' es capaz de transcribir las notas de voz eliminando las palabras de relleno, como muletillas o autocorreciones, para ofrecer un resultado más preciso en mensajes o correos electrónicos.

La función está diseñada para una comunicación "multilingüe", ya que es compatible con más de cien idiomas con detección automática, pudiendo elegir variantes regionales como el español de España o Latinoamérica. Además, Nothing ha indicado que el texto se puede traducir en tiempo real.

En cuanto a la privacidad, la compañía ha matizado que 'Essential Voice' solo funciona cuando el usuario lo activa y no escucha en segundo plano. Una vez esté activada, la grabación de audio se cifra y se procesa en sus servidores, pero una vez que el texto generado se envía al dispositivo, se elimina de ellos.

La nueva función de Nothing ya está disponible para los modelos Phone (3), mientras que para Phone (4a) Pro llegará antes de que acabe abril y los teléfonos Phone (4a) la recibirán a comienzos de mayo.

'Essential Voice' es similar a 'Google AI Edge Eloquent', presentada este mes por Google, que impulsa por inteligencia artificial (IA) el dictado por voz para transcripciones en tiempo real, puliendo también las muletillas y autocorrecciones.