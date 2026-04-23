EEUU niega informaciones sobre un desminado en Ormuz durante seis meses y ve "inaceptable" un cierre así de largo

El Pentágono ha tildado este jueves de "completamente inaceptable" que el cierre del estrecho de Ormuz se extienda durante un periodo de seis meses, tras un artículo del diario 'The Washington Post' que, citando un análisis del propio Departamento de Defensa, apunta a que sería necesario este plazo de tiempo para completar las labores de retirada de minas navales colocadas por Irán esta estratégica vía.

El citado diario estadounidense informó el martes sobre un análisis compartido por el Pentágono durante una reunión clasificada con miembros de la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, encuentro en el que habría estimado que serían necesarios seis meses para proceder al total desminado de la zona, considerado uno de los puntos de estrangulamiento comercial más importantes del mundo.

En respuesta a Europa Press, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell, ha señalado que "el hecho de que los medios elijan a conveniencia información filtrada, mucha de la cual es falsa, de una reunión clasificada y a puerta cerrada supone un periodismo deshonesto".

Así, ha insistido en que la existencia de un análisis "no implica que este análisis sea plausible", antes de recalcar que "un cierre de seis meses en el estrecho de Ormuz es algo imposible y completamente inaceptable para el secretario (de Defensa, Pete Hegseth)", en medio de las tensiones y el aumento de los precios de la energía por las restricciones iraníes a la navegación en la zona en respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país.

Apenas un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán --alcanzado el 8 de abril y prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump--, la Guardia Revolucionaria pidió a los buques en la zona que siguieran "rutas alternativas" para evitar posibles minas navales, publicando un mapa a tal efecto.

La Armada de la Guardia Revolucionaria esbozó una "ruta de entrada" al golfo Pérsico que va "desde el mar de Omán hacia el norte, pasando por la isla de Lark", y una "de salida" hacia el golfo de Omán que pasa por "el sur de la isla de Lark" hasta abandonar el estrecho.

Posteriormente, las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía para mantener un cierre de los puertos iraníes.

El propio Trump anunció el martes la extensión del citado alto el fuego temporal a petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a un reciente encuentro en Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.