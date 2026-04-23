Detienen a un joven por robos en una zona residencial de lujo de Arguineguín (Gran Canaria)

La Guardia Civil de Puerto Rico, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), ha detenido a un joven como presunto autor de varios robos con fuerza mediante escalo en viviendas de una zona residencial de lujo de Arguineguín.

La detención se produce después de que, a principios de abril, los agentes iniciaran una investigación tras tener conocimiento de que el ahora detenido, en compañía de otra persona que aún no ha sido localizada, accedió a varias fincas urbanas independientes situadas en la citada zona residencial, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Seguidamente los asaltantes, ocultando su rostro con capuchas y prendas deportivas, escalaron muros perimetrales de hasta cuatro metros de altura para entrar en los domicilios mientras sus moradores se encontraban en el interior o de viaje.

El ahora detenido era reincidente en los hechos, ya que días antes había sido arrestado por la presunta comisión de un delito de hurto, si bien decidió continuar delinquiendo y perpetró una incursión sistemática en tres viviendas de lujo de la misma zona residencial.

En concreto, en el primer inmueble, escaló muros y techados de pérgolas para intentar acceder a las habitaciones de la planta superior, llegando incluso a manipular y dañar el cableado del sistema de videovigilancia para evitar ser identificado.

En la segunda finca urbana logró consumar el robo tras saltar un muro de más de dos metros de altura y sustraer dos vehículos de movilidad personal valorados en 900 euros del interior de un garaje privado; mientras que en el tercer domicilio, el sospechoso fue captado nuevamente por las cámaras mientras merodeaba por las terrazas y comprobaba la seguridad de puertas y ventanas, todo ello con total falta de inhibición ante la activación de los sistemas de alarma de las viviendas.

Los agentes lograron reconocer al sospechoso durante la investigación, ya que vestía la misma chaqueta tricolor y la misma gorra que empleó durante los robos cuando fue detenido. Esta coincidencia, unida a la comparativa de los fotogramas obtenidos, permitió a la Guardia Civil "establecer una conexión irrefutable" entre el detenido y los asaltos.

Finalmente, el joven fue detenido el 11 de abril, en un dispositivo de localización en una zona de Playa de Mogán, donde agentes de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, lo arrestaron.

Al detenido le constan numerosos antecedentes policiales, incluyendo delitos de hurto, lesiones y daños. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, habiéndose decretado el ingreso en prisión del hombre debido al continuo goteo de hechos delictivos que realizaba y que habían quebrado la tranquilidad de los vecinos de la zona.