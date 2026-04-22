Tribunal permite a Texas exigir que las escuelas públicas exhiban los 10 mandamientos

Austin (EE.UU.) 22 abr (EFE).- Un Tribunal de Apelaciones falló a favor de permitir que Texas exija a las escuelas públicas exhibir una pancarta con los diez mandamientos en las aulas.

El tribunal del Quinto Circuito, en Luisiana, encontró ayer en la noche que la ley con ese requerimiento, aprobada por la legislatura estatal el año pasado, no viola el principio de separación entre la iglesia y el Estado ni la Primera Enmienda de la Constitución.

En el fallo, los jueces, que votaron 9 a favor de la ley y 8 en contra, argumentan que no impide el derecho a la libertad religiosa de los demandantes, que incluyen organizaciones en defensa de los derechos civiles y 15 familias del estado.

La norma, señaló el tribunal, "no les dice a las iglesias, sinagogas o mezquitas qué creer ni cómo rendir culto ni a quién emplear como sacerdotes, rabinos o imanes. No castiga a nadie que rechace los Diez Mandamientos, sin importar la razón".

En el fallo disidente, redactado por los jueces que votaron en contra de permitir que entre en efecto la ley, los magistrados expresaron que la norma viola "los principios más básicos de la Primera Enmienda".

La Corte Suprema, señala este documento, "ha subrayado durante mucho tiempo "la especial preocupación por proteger la libertad de conciencia frente a presiones coercitivas sutiles" en las escuelas públicas, donde las obligaciones en el aula que amenazan con coaccionar a los estudiantes "para apoyar o participar en la religión".

Las partes demandantes, por su parte, expresaron sentirse "extremadamente decepcionadas" por el fallo y adelantaron que apelarán la decisión con el Supremo.

Estos intentos por llevar la religión a las escuelas públicas se han replicado en varios estados del país.

En Luisiana, el mismo Tribunal de Apelaciones permitió en febrero de este año que entrara en vigor una ley que también exigía que se exhibieran los diez mandamientos, y otros estados como Carolina del Sur y Utah han intentado aprobar iniciativas similares.

Estas medidas comenzaron después de que un fallo del Supremo de Estados Unidos de 2022 en el caso 'Kennedy contra el distrito escolar de Bremerton (WA)' ofreciera una interpretación más flexible de la orden constitucional que impide la religión patrocinada por el Estado.

El fallo dio una victoria a Joe Kennedy, exentrenador de fútbol americano de Bremerton High School, al considerar que una oración silenciosa suya en la mitad de la cancha escolar después de los juegos no violaba la Constitución.

Estados Unidos ordena en su Constitución "la separación de la Iglesia y el Estado" al señalar que "el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas". EFE