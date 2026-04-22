Petro rompe negociaciones con las disidencias de 'Calarca' por la falta de compromiso del grupo armado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que no habrá negociación con las disidencias de las FARC comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', si se han dedicado a incumplir los acuerdos con el Gobierno, entre ellos "matar soldados", o cometer "crímenes de guerra" contra "sus rivales".

"A mí me gustaría hacer la paz, pero la tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras", ha dicho Petro durante el último Consejo de Ministros, sobre una cuestión que en las últimas semanas ha sido parte de las reivindicaciones de la Fiscalía, que le ha insistido que reactive la orden de arresto contra 'Calarcá'.

Petro ha contado que ha pedido al comisionado para la Paz, Otty Patiño, que "no haya paz" con 'Calarcá' si ha incumplido los pactos con el Gobierno, entre ellos no quemar la selva, matar militares colombianos, o a rivales de otros grupos armados, como las disidencias de 'Iván Mordisco', a las que ha calificado de "narco, narco".

"Pues no hay paz, ¿qué le vamos a hacer?", ha zanjado Petro, según recoge la prensa colombiana, en lo que parece un nuevo revés a su política de paz total, con la que ha intentado sin éxito alcanzar la paz con diferentes grupos armados, a pocos meses de tener que dejar Casa de Nariño tras finalizar su mandato.

Las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de 'Calarcá' se escindieron del Estado Mayor Central (EMC) de 'Mordisco' para supuestamente pactar la paz con el Gobierno. Sin embargo, desde octubre de 2023, cuando se establecieron ciertos acuerdos, no ha cejado en sus actividades, ganando territorio y protagonizando constantes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

A las disidencias de 'Calarcá' se le atribuye la masacre de una treintena de personas en Guaviare, principalmente miembros de los grupos comandados por 'Mordisco' en enero de este año, así como el ataque a un helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana en Antioquia, en agosto de 2025.

Las palabras de Petro llegan además pocas horas después de que la delegación del Gobierno que negocia la paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, otra de las disidencias de las FARC, promoverá ante el presidente colombiano romper el diálogo, después de la muerte de tres militares esta semana en la Casa de Nariño.