Oesía gana cinco nuevos proyectos tecnológicos del Fondo Europeo de Defensa

El grupo español Oesía, especializado en ingeniería digital e industrial de uso dual, ha consolidado su posición como "actor relevante" en el ámbito tecnológico europeo tras la asignación de cinco nuevos proyectos en la convocatoria 2025 del Fondo Europeo de Defensa (EDF).

Estos cinco nuevos proyectos se suman a los ya adjudicados a la multinacional española en la convocatoria anterior (Vantage, ENGRT II y Neuroquad) y abarcan capacidades estratégicas "esenciales" para la defensa europea, como la simulación avanzada, la inteligencia artificial, las tecnologías para el espacio, los sistemas radar y la aviónica, tal y como ha indicado en un comunicado este miércoles.

"Este nuevo hito reafirma el papel del grupo como socio tecnológico de referencia, con una participación de sus filiales Tecnobit-Grupo Oesía, Cipherbit-Grupo Oesía y Oesía Networks en proyectos europeos clave para el refuerzo de la autonomía estratégica europea", ha señalado la empresa.

ENTRENAMIENTO MULTIDOMINIO EFICAZ, SOSTENIBLE Y RENTABLE

Entrando al detalle, Oesía ha explicado en qué consisten los cinco proyectos que se ha adjudicado, así como qué filial lo ha ganado. Evolve, conseguido por Tecnobit, tiene como objetivo definir un concepto europeo de referencia LVC (Live, Virtual and Constructive) que permita un entrenamiento multidominio (MDO) eficaz, sostenible y rentable.

La iniciativa integra sistemas reales y simulados en los dominios aire, tierra, mar, ciberespacio y espacio, contribuyendo a una preparación operativa avanzada de las Fuerzas Armadas europeas. De su lado, Shimbad, ganado también por Tecnobit, se centra en el diseño y validación de un demostrador radar AESA 4D escalable, capaz de operar en múltiples bandas de frecuencia.

Esta tecnología permitirá la vigilancia de gran área, el seguimiento preciso de objetivos y capacidades avanzadas de protección electrónica en entornos electromagnéticos altamente disputados. Spider2, conseguido por Cipherbit, aborda el desarrollo de constelaciones de satélites asequibles para misiones ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) de defensa.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESPACIALES EUROPEAS

Alineado con iniciativas nacionales y de la Unión Europea, el proyecto ofrecerá alta reactividad, revisitas cortas y baja latencia del sistema, fortaleciendo las capacidades espaciales europeas.

Por otro lado, EPIIC2, adjudicado a Tecnobit, impulsa el desarrollo de tecnologías de cabina de nueva generación, eliminando limitaciones actuales para que los pilotos puedan centrarse en el liderazgo táctico y en la ejecución de misiones críticas.

"El proyecto mejorará significativamente la eficacia operativa y la seguridad en plataformas aéreas", ha asegurado la compañía. Por último, AI-Shield, de Oesía Networks, desarrolla una solución para mejorar el análisis de inteligencia, la conciencia situacional y el apoyo a la decisión táctica, "garantizando la confidencialidad de los datos".

El proyecto se basa en modelos de lenguaje europeos de código abierto, incorporando técnicas de compresión cuántica inspirada que reducen hasta un 80% el tamaño y el consumo energético, con un impacto mínimo en el rendimiento.

Para terminar, la firma ha recordado que gracias a su "sólida" trayectoria en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), Oesía ha participado ya en más de 30 iniciativas europeas en el marco de programas como EDF, Horizon Europe y Digital Europe Programme.