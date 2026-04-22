María del Monte, sobre Isa Pi: "El tiempo perdido está perdido, pero se puede recuperar la vida juntas"

María del Monte ha vuelto a sincerarse sobre Isa Pantoja después de protagonizar un comentadísimo y emotivo reencuentro público durante la pasada Semana Santa cuando, después de más de 20 años distanciadas, confirmaron que su relación atraviesa por uno de sus mejores momentos al disfrutar de las procesiones de Sevilla entre confidencias y sonrisas en compañía de la pareja de la artista, Inmaculada Casal, y del hijo que la hermana de Kiko Rivera tiene en común con Alberto Isla, Alberto (12).

Después de que la hija de Isabel Pantoja confesase su felicidad por este acercamiento con su madrina -que comenzó a fraguarse cuando reveló en televisión a finales de 2024 las humillaciones y desprecios que sufrió en Cantora por parte de su familia siendo una niña- y asegurase que quiere recuperar el "tiempo perdido" junto a la folclórica, con la que dejó de tener contacto cuando su madre rompió su amistad con ella en el año 2000, María le ha respondido con unas emotivas palabras.

"A ver, el tiempo perdido está perdido. Lo que sí se puede recuperar es la vida. Juntas" ha confesado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, desvelando que aunque prefiere mantener su vida privada lejos del foco mediático, "mantengo que no ha sido ni la primera vez que he visto a Isa ni va a ser la última".

"Y que el cariño siempre está ahí. Tú puedes no ver a una persona, pero no por ello dejar de querer a nadie" se ha sincerado, asegurando que "lo importante es que las cosas están bien" y la prima de Anabel Pantoja sabe que puede contar con ella de un modo incondicional.

Evitando dar detalles sobre cómo es su relación actual porque "eso es cosa nuestra, creo que me conocéis y que yo soy un poco más reservada para mis cosas", sí ha expresado que "nos tenemos mucho cariño, no puede ser de otra manera y ya está". "Es una niña muy tierna y es una niña muy sensible. Y es una niña adorable" ha asegurado.