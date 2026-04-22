Las bolsas europeas se estabilizan en caídas controladas con el petróleo moderando el alza

Madrid, 22 abr (EFE).- Las bolsas europeas se siguen moviendo al ritmo del petróleo y comenzaban a caer este mediodía después de abrir la sesión en positivo por la caída del crudo, al comenzar a subir tanto el brent, de referencia en Europa, en el entorno de los 100 dólares, como el texas de EE.UU.

A las 12:30 horas de este miércoles, todos los mercados europeos se encuentran en negativo, aunque las bajadas son controladas, de modo que París cae el 0,35 %; Fráncfort, el 0,34 %; Madrid, el 0,24 %; Milán, el 0,12 %; y Londres, el 0,06 %; mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,17 %.

Las bolsas europeas caen en consonancia con la subida del petróleo. A esta hora, el crudo brent, de referencia en Europa, sube un 0,56 % y se encuentra el barril en 99,03 euros tras llegar a alcanzar de nuevo a las 10:36 horas los 100,39 dólares el barril.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., sube un 0,57 %, hasta los 90,18 dólares el barril. En este caso ha llegado este miércoles a los 91,41 dólares.

Entre tanto, el precio del gas natural TTF sube un 1,63 %; y el megavatio/hora se encuentra en 42,6 euros.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar supuestamente sin los permisos necesarios y “poner en peligro la seguridad maritima”, lo que definió como una linea roja para Irán.

Asimismo, un tercer buque de carga ha sido atacado este miércoles cuando intentaba transitar el estrecho de Ormuz, según dijo la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.

Este incidente se sumaría a otros dos comunicados previamente por la Agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, en inglés), que ha advertido de una elevada actividad en la zona del estrecho.

La información sobre estos incidentes llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con Irán; al tiempo que aseguró que mantendrá el bloqueo naval a todos los puertos de la República Islámica que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace diez días.

Los futuros de la bolsa de Nueva York avanzan subidas que son del 0,75 % para el Nasdaq, del 0,57 % para el S&P 500; y del 0,49 % para el Dow Jones de Industriales, tras cerrar ayer con caídas del 0,59 % tanto en el caso del Dow Jones como del tecnológica; y del 0,63 % para el S&P 500.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,40 % este miércoles hasta marcar un nuevo récord al cierre, mientras que el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,52 %, el parqué de Shenzhen se anotó el 1,30 % mientras que por lo contrario el Hang Seng de Hong Kong cerró con una caída del 1,22 %.

En esta sesión, los metales preciosos registran subidas, que en el caso del oro son del 0,92 %, con la onza en 4.756,1 dólares; mientras que la plata sube un 1,56 %, hasta los 77,93 dólares.

El euro se aprecia un leve 0,08 % respecto al "billete verde" y se cambia a 1,175 dólares.

Por su parte, el bitcóin continúa al alza, con una subida del 4,12 %, y se encuentra en 97.661,3 dolares.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años cae hasta el 3,001 % y la del español hasta el 3,448 %.