Jessica Bueno responde tajante al último ataque de Kiko Rivera: "Se deja ver por lo que dice y hace"

Jessica Bueno ha sido uno de los rostros conocidos que no se ha querido perder el primer día de la Feria de Abril y, acompañada por su novio Robert Mendoza -en el que ha encontrado la estabilidad y del que ya no oculta que está enamoradísima- ha paseado por el Real presumiendo del gran momento que está viviendo a pesar de su guerra mediática con Kiko Rivera.

Horas antes, el hijo de Isabel Pantoja reavivava su conflicto tras la dura entrevista de la modelo en '¡De viernes!' en la que, más firme que nunca, no dudó en responder a los ataques del padre de su hijo Fran y dejar claro que se equivoca al elegirla como enemiga tras su separación de Irene Rosales en lugar de como aliada por el hijo que tienen en común.

A través de sus historias de Instagram Kiko compartía una demoledora reflexión que iría dirigida tanto a su exmujer como a Jessica: "El tiempo no falla. No necesita gritar, ni justificarse. Simplemente pasa... y coloca a cada uno donde le corresponde. Las máscaras caen, las verdades salen, y todo lo que parecía confuso, se aclara solo"."Porque al final no es quién más habla, sino quien más demuestra. El tiempo hará su trabajo poniendo a cada uno en su sitio" sentenciaba.

Unas palabras a las que la modelo ha respondido rotunda. "A ver, en eso estoy a favor de él, de que el tiempo pone todo en su sitio, de que al final se demuestran las cosas con hechos. No hace falta decir cómo eres, sino demostrarlo con cómo actúas. Y todo el mundo al final se deja ver por lo que dice, por lo que hace, por las decisiones que toma. Y ya está. Y el tiempo dirá qué pasa" ha asegurado convencida de que ella ya ha demostrado lo que tenía que demostrar, y que el tiempo será el que hable sobre si Kiko se ha equivocado o no al declararles la guerra a ella y a Irene.

"Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. He expresado mi descontento con las distintas declaraciones que tuvo. Y ya está. Yo quiero seguir viviendo en paz. Y poco más puedo decirte" ha zanjado, dejando claro que lo único que ha hecho ha sido "contestar a lo que él habló".

"Y ahí lo dejo. Para mí estaba todo bien, sigo sin entender nada, pero bueno, ya está, la vida, para mí lo más importante es mi hijo y ya" ha concluido, dejando en el aire si Lola García está influenciando a Kiko en su contra: "No lo sé, pero bueno, ya está, estamos en feria, hay que pensar cosas bonitas".