Agencias

Muere un civil tras ataque de dron ucraniano contra la región fronteriza rusa de Bélgorod

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Moscú, 22 abr (EFE).- Un ciudadano ruso murió este miércoles a causa del impacto de un dron ucraniano contra la región fronteriza rusa de Bélgorod.

"En el momento del ataque, dos trabajadores reparaban los daños en el tejado del establecimiento tras un ataque previo con dron", informó el gobernador regional Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.

Gladkov explicó que el aparato impactó directamente contra el civil, que falleció en el lugar del incidente.

El otro hombre sufrió heridas en la cabeza y el antebrazo a causa de la explosión.

"Le amputaron un dedo" y una ambulancia le trasladó al hospital, añadió el gobernador.

Al menos dos personas murieron hoy y doce resultaron heridas tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio residencial en la región rusa Samara.

El Ministerio de Defensa comunicó haber interceptado 155 drones ucranianos que atacaron durante la noche.EFE

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