Ineco gana dos contratos en Uruguay para modernizar su red ferroviaria

Ineco, la empresa pública española de ingeniería adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se ha adjudicado dos contratos en Uruguay destinados a modernizar la red ferroviaria del país, según ha informado la compañía a Europa Press.

Por un lado, participará junto a CSI Ingenieros en la elaboración del Plan Maestro Ferroviario de Uruguay, una iniciativa promovida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación Nacional de Desarrollo (CND).

Con cerca de 250.000 dólares de presupuesto (213.000 euros), este plan servirá como hoja de ruta para desarrollar un sistema ferroviario integrado con otros modos de transporte y cuenta con la financiación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El trabajo consiste en realizar un análisis integral del estado actual de la red ferroviaria y proyectar la demanda futura hasta 2050, de forma que se identifiquen proyectos de alto impacto, se defina un plan de inversiones sostenible y se establezcan las bases normativas y de implementación necesarias.

A esta adjudicación se suma la ampliación del contrato de asesoría que Ineco mantiene con el MTOP en materia de mantenimiento y gestión ferroviaria, que permitirá a la compañía continuar prestando apoyo técnico a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario en ámbitos como mantenimiento, seguridad, operación y regulación.

Ambos proyectos se enmarcan en la trayectoria de Ineco en Uruguay, donde colabora desde 2018 en el desarrollo del Ferrocarril Central, una infraestructura que conecta el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros.

La presencia de Ineco en el continente americano, iniciada en las décadas de 1970 y 1980, se traduce en diversos contratos en países como México, Brasil, Costa Rica, Argentina o Perú.