El escritor Kamel Daoud afirma haber sido condenado a tres años de cárcel en Argelia por su novela 'Huríes'

El escritor franco-argelino Kamel Daoud ha anunciado este miércoles que un tribunal de Argelia le ha impuesto una pena de tres años de cárcel y una multa de cinco millones de dinares (alrededor de 32.180 euros) en aplicación de una ley aprobada en 2005 para la "reconciliación nacional" tras la sangrienta guerra civil (1992-2002).

Las autoridades argelinas emitieron en mayo de 2025 dos órdenes internacionales de arresto en relación con la controversia causada por su libro 'Huríes', ganador del Premio Goncourt en 2024 --el más prestigioso en Francia--, por supuestamente usar la historia de una víctima de la guerra civil para la novela.

"Un hecho único en la historia de Argelia: el veredicto del juicio del 7 de abril de 2026 se dictó el 21 de abril. He sido condenado a tres años de prisión y a una multa de cinco millones de dinares argelinos, de conformidad con la Ley para la Paz y la Reconciliación Nacional", ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha recalcado que la citada ley "reprime la evocación pública de la guerra civil", un paso dado en aras de la reconciliación, según las autoridades de Argelia. "Diez años de guerra, más de 200.000 muertos, según las estimaciones, millares de terroristas amnistiados, y un solo culpable: un escritor", ha zanjado.

Daoud, quien en 2024 se convirtió en el primer escritor argelino en ganar el Premio Goncourt, ha rechazado las acusaciones contra él, formalizadas en noviembre de ese mismo año en demandas por supuestamente usar la historia de Saada Arbane, paciente de la esposa del novelista, que es psiquiatra, para estructurar su libro.

Las demandas fueron presentadas por la propia Arbane, superviviente de una masacre durante la guerra civil, conocida también como 'Década Negra', y por la Organización Nacional de Víctimas del Terrorismo, si bien el escritor, que vive en Francia, no ha sido por ahora detenido por las autoridades del país europeo.

Argelia prohibió la publicación de 'Huríes' en el país precisamente a raíz de la citada ley, que prohíbe evocar "las heridas de la tragedia nacional", en referencia a la década de conflicto desatado tras la cancelación de las elecciones parlamentarias de 1991 tras la victoria del islamista Frente Islámico de Salvación (FIS) en la primera vuelta.

'Huríes' narra la historia de la guerra a través de los ojos de una mujer de 26 años que, siendo niña, sobrevivió a una masacre en Had Chekala, escenario de una matanza durante el conflicto en enero de 1998. En la novela, un grupo de terroristas islamistas mata a su familia y la degollan, si bien logra sobrevivir, aunque desde entonces usa una cánula para poder respirar tras una traqueotomía.

Arbane, que apareció en una televisión argelina días después de que Daoud recibiera el citado galardón, aseguró que el escritor había usado su historia para el libro. Así, afirmó que, tras ocultar durante años lo que sufrió, contó estos detalles a su psiquiatra, esposa del novelista, que ha asegurado que estas acusaciones no son ciertas.