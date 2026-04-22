El director de FBI tiene un encontronazo verbal con un periodista en defensa de su labor tras artículo de 'The Atlantic'

El director del FBI, Kash Patel, ha mantenido un encontronazo verbal con un periodista durante unas declaraciones en defensa de su labor al frente del organismo, después de presentar una demanda ante un tribunal en el distrito de Columbia contra 'The Atlantic' y la periodista Sarah Fitzpatrick tras un artículo que alude a un presunto comportamiento errático por su parte y a ausencias inexplicables de su puesto de trabajo debido a un consumo excesivo de alcohol.

"Puedo decir de forma inequívoca que nunca escucho a la mafia de las noticias falsas y que, cuando más gritan, significa que estoy haciendo mi trabajo", ha dicho Patel ante la prensa. "Este director del FBI ha estado en el puesto el doble de días que los que me precedieron. Eso significa que he cogido la mitad de días libres que ellos. Eso significa que he tenido un tercio menos de vacaciones que mis predecesores", ha manifestado.

"Lo que eso significa es que este FBI y este Departamento de Justicia han bajado en 20 puntos la tasa de asesinatos y han capturado a ocho de los diez fugitivos más buscados del mundo, el doble que los capturados por la Administración de Joe Biden en sus cuatro años de mandato", ha esgrimido, antes de afirmar que las fuerzas de seguridad "han arrestado a un 43% más espías en catorce meses que en la totalidad de la Administración Biden".

Asimismo, ha señalado que las fuerzas de seguridad han logrado "una reducción del 20% de las muertes por sobredosis por opioides" y "rescatar a 6.300 víctimas infantiles". "Son 6.300familias tienen a sus niños de vuelta, un aumento del 22% sobre la Administración Biden", ha apuntado, al tiempo que ha agregado que también se han obtenido avances en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

"Estoy en mi puesto de trabajo. Soy el primero en llegar y el último en irme. Soy como cualquier estadounidense que ama este país, ama el hockey y defiende a sus amigos cuando se hacen con una medalla de oro y le invitan a celebrar. Nunca he estado borracho en el trabajo y por eso he presentado una demanda por difamación por 250 millones de dólares (más de 212 millones de euros)", ha puntualizado. Si alguno quiere participar, adelante, nos veremos en los tribunales", ha amenazado.

Patel ha hecho así referencia a la polémica surgida tras un vídeo en el que se le veía bebiendo alcohol en el vestuario de la selección estadounidense de hockey tras hacerse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, tras lo que defendió su actitud y aseguró que había sido invitado por los propios jugadores para participar en la celebración.

Tras esta primera explicación ante la prensa, Patel ha mantenido una acalorada discusión con un periodista que le hizo una pregunta sobre una parte concreta del artículo de 'The Atlantic' en la que se señala que Patel fue incapaz durante un tiempo de iniciar sesión en los sistemas del FBI, lo que le llevó a "un estado de pánico" al considerar que su puesto de trabajo estaba en peligro.

"El problema contigo y con tus informaciones infundadas es que eso es una mentira total. Eso nunca se dijo. Eso nunca pasó. Serviré en esta Administración mientras el presidente (Donald Trump) y el fiscal general (Todd Blanche) quieran que lo haga", ha dicho, ante las reiteradas peticiones del periodista para que respondiera. "La respuesta a la pregunta es que estás mintiendo. Es sencillo: nunca estuve bloqueado en mis sistemas", ha zanjado.

Sin embargo, el periodista, Ryan Reilly, de la cadena de televisión NBC, ha recordado al director del FBI que la demanda que ha presentado ante un tribunal en el distrito de Columbia reconoce que durante un periodo estuvo bloqueado en su propio ordenador. "Su demanda dice lo contrario. Su demanda dice eso", ha sostenido, tras lo que Blanche ha intervenido para trasladar al reportero que estaba siendo "extraordinariamente maleducado" y que debía dejar responder a Patel, quien ya no ha tomado la palabra.

Los abogados de Patel han defendido que The Atlantic publicó el artículo para perjudicar el honor de su cliente, que el medio ignoró las objeciones previas elevadas antes de su publicación y no tomaron "las medidas de investigación más básicas", si bien el citado medio defendió "de forma enérgica" el contenido del artículo y reseñó que la demanda del director del FBI "no tiene fundamento".

También Fitzpatrick ha defendido por su parte que para escribir el artículo entrevistó a "más de dos decenas de personas", incluyendo "funcionarios actuales y exfuncionarios del FBI, personal de agencias policiales y de Inteligencia, trabajadores de la industria hotelera, miembros del Congreso, operadores políticos, lobistas y exasesores".