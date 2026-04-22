EEUU insta a sus ciudadanos en Líbano a abandonar el país en vísperas de las negociaciones con Israel

El Gobierno de Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos que residen en Líbano a que abandonen el país ante lo que ha descrito como contexto "complejo" y cambiante, mientras el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá siguen intercambiano ataques pese a la tregua acordada la semana pasada y en víspera de que delegaciones de los dos países se reúnan de nuevo en Washington.

"El entorno de seguridad sigue siendo complejo y puede cambiar rápidamente. Instamos a los ciudadanos estadounidenses a que abandonen el Líbano mientras sigan existiendo opciones de vuelos comerciales", ha afirmado la la Embajada estadounidense en Beirut en una nueva alerta de viaje emitida este miércoles.

La legación diplomática, que está siguiendo "de cerca" los acontecimientos en Líbano, ha recomendado asimismo a aquellos nacionales que decidan permanecer en territorio libanés que "elaboren planes de contingencia para situaciones de emergencia" y que se sigan los medios de comunicación para estar al tanto de cualquier novedad en este sentido.

El aviso de Washington llega en pleno alto el fuego y apenas un día antes de que Líbano e Israel mantengan un segundo encuentro en la sede del Departamento de Estado con vistas a poner fin al conflicto reactivado el pasado 2 de m

La tregua no ha impedido a Israel seguir lanzando ataques contra el país vecino, donde ya han muerto cerca de 2.500 personas en esta última ofensiva, y mantener sus posiciones en el sur de Líbano.