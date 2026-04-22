Alejandro Cachón: "WRC está más cerca de lo que hace años podía pensar, a ver si en 2027 podemos dar el salto"

El piloto de rallies español Alejandro Cachón, protagonista de la alianza Toyota-Repsol en el Mundial de Rallies en su categoría World Rally Championship 2 (WRC2), confesó que competir en WRC "está más cerca que hace años", por lo que desea "dar el salto" en 2027, después de un 2025 en el que fue "complicado" disfrutar porque todo va "rápido" e inmerso ya en un 2026 con "un grupo muy sólido" en el que "esa presión ha disminuido".

"Es complicado, porque cuando estás metido en el año de competición son muchos viajes, muchas pruebas, sabes que vas a aprender y hay que tratar de disfrutar, pero siempre tienes mucha presión porque al final lo quieres hacer lo mejor posible. No te da tiempo a disfrutar mucho, sí que en pequeños momentos desconectas un poco más, pero va todo tan rápido que no hay mucho tiempo", expresó el asturiano en una entrevista a Europa Press tras la presentación del equipo MSI Racing Team y Toyota, después de competir en Suecia.

Cachón estrenó el regreso de la alianza Toyota-Repsol el año pasado, en el que logró su primer triunfo en la categoría WRC2 en el Rally de Japón, ganando 12 de los 20 tramos cronometrados. Y en 2026 el objetivo ya es luchar por el título. "Ya es un segundo año, ya conocemos a toda la gente. Tenemos un grupo muy sólido, nos apoyamos mucho, así que ya esa presión ha disminuido. Ahora hay nuevas presiones como, por ejemplo, intentar luchar por el título, así que hay que estar todos unidos y dar el cien por cien", defendió.

Porque al de Cangas no se le "pasa por la cabeza" cuando compite la imagen de Carlos Sainz en lo más alto del podio como campeón del mundo de rallies defendiendo también los colores de la marca nipona y la compañía energética, en 1990 y 1992. "Sí que me gustaría, como a todos, volver a repetir esa imagen, pero no es una carga ni algo que me pese", dijo.

Sin embargo, las expectativas con Cachón crecen por momentos. Después de una primera experiencia en nieve en Suecia, el asturiano firmó un cuarto puesto en el Rally de Croacia, luchando hasta el final por el podio. Todo ello, antes del Rally de las Islas Canarias, que se desarrolla desde este jueves al domingo 26, donde correrá arropado por la afición española.

Y será un paso importante en su misión de 'ascender' a la máxima categoría WRC, que "está más cerca" de lo que nos podía "imaginar o de lo que hace años podía pensar". "El año que viene va a haber un cambio de normativa, más oportunidades, más marcas y más coches. Así que estamos en el camino correcto, estamos donde hay que estar, intentaremos este año hacer una temporada muy buena para que alguien se fije en nosotros y a ver si de cara al año que viene podemos dar el salto", recalcó.

Para conseguirlo, Cachón mantiene "la ilusión y las ganas de hacerlo bien" intactas. "Ahora ya tengo mucho más bagaje, mucha más experiencia. La verdad que cuando era niño no me esperaba llegar hasta donde estoy ahora mismo. Era un sueño para mí, así que estoy intentando disfrutar de todo esto", reveló.

"Soy supercompetitivo, no me gusta perder y eso, a veces es una virtud y otras es un inconveniente. Muchas veces me lleva a cometer errores que no debería cometer, pero es mi ADN, me gusta ganar siempre y no lo puedo evitar", comentó sobre esa cualidad que más le caracteriza.

Y es que el asturiano también es un ejemplo de que el talento sin esfuerzo constante no es válido para esta disciplina. "El trabajo es muy importante, hay que estar muy bien físicamente, mentalmente muy preparado. Pero no es un deporte en el que puedas practicar todos los días, como el fútbol o el tenis, esto es demasiado caro como para estar todos los días subido en el coche. Entonces, si no tienes talento, que te salga natural, es muy difícil", explicó.

"Mi pasión son los rallies, es lo que me gusta y donde quiero estar, pero sí que es verdad que todo lo que sea un coche con volante y ruedas me encanta, así que no me cierro las puertas a nada si algún día se me acaba la carrera deportiva en los rallies. Si puedo estar en otra categoría o en otra modalidad, pues encantado", concluyó sobre el medio-largo plazo.