Trump extenderá el alto el fuego "hasta" que Irán presente una propuesta y concluyan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado en la última de que extenderá el alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril con Irán "hasta" que las autoridades de este país presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", ha anunciado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que ha tomado esta decisión a petición de Pakistán, en particular del jefe de su Ejército, Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif.

"Se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", ha señalado tras recalcar que "el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es de extrañar".

El anuncio llega a horas de que expire la tregua, lo que estaba previsto a las a las 4.50 horas del 22 de abril (las 13.50 horas en la España peninsular y Baleares), según han recordado las autoridades de Pakistán al emplazar a Teherán a que acuda a las conversaciones previstas este mismo miércoles en Islamabad.

Estaba previsto que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, partiera hacia la capital paquistaní durante la jornada, si bien el viaje parece haberse retrasado, según fuentes citadas por la cadena CNN, que apunta a la celebración de una importante reunión al respecto en la Casa Blanca.

Al encuentro previsiblemente acudirá también el secretario de Estado, Marco Rubio. Asimismo, tanto el enviado especial estadounidense Steve Witkoff como el yerno del presidente, Jared Kushner, se encuentran de camino a Washington.

El proceso iniciado por Islamabad para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero en Oriente Próximo pende de un hilo mientras crecen las tensiones en el estrecho de Ormuz con la sucesiva apertura y cierre por parte de Irán, mientras que Washington renuncia a levantar su cierre perimetral de la zona y ha asaltado varios buques cargueros que intentaban burlar el control estadounidense.