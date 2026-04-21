Rumanía recupera tres piezas de arte milenarias robadas en 2025 de museo en Países Bajos

Bucarest, 21 abr (EFE).- Un casco y dos brazaletes de oro, de unos 2.500 años de antigüedad, volvieron este martes a Rumanía, donde fueron presentados al público tras haber sido robados en un museo de Países Bajos en enero de 2025 y recuperados hace pocas semanas por la policía.

El tesoro dacio, de incalculable valor, fue recogido en el aeropuerto internacional de Bucarest por agentes de policía especializados en la protección de bienes culturales y transportado en un vehículo blindado hasta el Museo Nacional de Historia.

"Se trata de piezas excepcionales, de gran valor para la cultura universal. Es un momento de gran alegría, no solo para la comunidad museística, sino para toda la sociedad rumana", dijo la directora adjunta del Museo, Mihaela Simion, al presentar las piezas.

El robo, ocurrido en enero de 2025 en un museo arqueológico de Assen (Países Bajos), hizo que toda la sociedad rumana mirara de otra forma su historia, destacó por su parte el ministro rumano de Cultura, Demeter Andras Istvan.

"Consideramos el patrimonio con mayor responsabilidad y cercanía. Es importante para la memoria y nos hace valorar más nuestro pasado", subrayó el ministro ante la prensa.

El llamado 'casco de Cotofenesti' es una pieza arqueológica elaborada en oro casi puro, datada entre los siglos V y IV antes de Cristo y procedente del antiguo reino de Dacia, el territorio que hoy ocupan Rumanía y Bulgaria.

El casco y varias otras piezas de la época fueron robadas del Museo Drenthe, donde estaban siendo exhibidas de forma temporal en la exposición 'Dacia, Reino de Oro y Plata'.

Tres personas fueron detenidas y hace unas semanas el museo anunció que se pudo recuperar el casco, que presenta daños menores, y dos brazaletes, mientras que un tercer brazalete sigue sin aparecer.

Dos de los tres sospechosos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía neerlandesa, mientras que el tercero niega ser uno de los autores del robo.

El veredicto de un Tribunal neerlandés sobre el caso se prevé para el 5 de junio próximo.

Los tres valiosos objetos estarán expuestos al público a partir de este miércoles hasta el 3 de mayo en el Museo Nacional de Historia de Bucarest. EFE

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