Guelleh ratificado como presidente de Yibuti con el 97% de los votos para un sexto mandato

Nairobi, 21 abr (EFE).- El Consejo Constitucional de Yibuti confirmó este martes los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 10 de abril, ratificando la victoria del actual presidente, Ismail Omar Guelleh, quien obtuvo el 97,01 % de los sufragios para encadenar su sexto mandato consecutivo.

Guelleh, de 78 años y en el poder desde 1999, recibió un total de 204.874 votos, según anunció en un comunicado el presidente del Consejo Constitucional, Abdi Ismail Hersi.

Su único rival en los comicios, el candidato independiente Mohamed Farah Samatar, obtuvo apenas 6.318 votos, lo que representa el 2,99 % del total.

El alto tribunal destacó la "madurez cívica" de la población y validó una tasa de participación nacional del 88,56 %, una cifra récord.

Tras la proclamación de los resultados, el Consejo Constitucional envió sus "felicitaciones republicanas" al jefe de Estado reelecto y expresó su deseo de que el nuevo periodo esté marcado por la "unidad nacional y el progreso".

Su quinto mandato, obtenido en 2021, debía ser el último según la reforma constitucional de 2010, que suprimió los límites de mandato pero fijó un tope de edad de 75 años, lo que le impedía volver a presentarse.

Sin embargo, Guelleh pudo postularse nuevamente después de que la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), dominada por el oficialismo, aprobara por unanimidad en noviembre pasado una enmienda que eliminó ese límite de edad para los candidatos presidenciales.

Yibuti es un país situado estratégicamente en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, en el acceso al mar Rojo desde el océano Índico, y en el cruce de caminos entre África y la península arábiga, cerca de Yemen, lo que le ha permitido hacer grandes inversiones en puertos e infraestructura logística.

Además, la estabilidad de Yibuti, en una región a menudo sacudida por conflictos, ha atraído a potencias como Francia, Estados Unidos, China, Japón e Italia, que han establecido allí bases militares que suponen una importante fuente de ingresos para su economía. EFE