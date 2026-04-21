La declaración de la Cumbre México-España impulsa nueva etapa de cooperación universitaria en el ámbito iberoamericano

La II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España, celebrada en la Universitat Jaume I, ha concluido hoy con la aprobación de una declaración conjunta que consolida este foro como espacio estratégico de cooperación académica y proyecta una agenda compartida con impacto en el ámbito iberoamericano.

El documento, leído por el vicepresidente de CRUE y rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y por Luis Alberto Fierro, coordinador general de Fortalecimiento Académico e Institucional de ANUIES, reafirma el papel de las universidades como actores "clave" para el desarrollo sostenible, la cohesión social y el progreso económico.

La declaración establece una hoja de ruta ambiciosa estructurada en torno a ejes estratégicos. En el ámbito de la educación superior, apuesta por acelerar la innovación pedagógica, la digitalización de la enseñanza, la internacionalización curricular y el desarrollo de programas conjuntos. En ciencia, tecnología e innovación, impulsa agendas compartidas de investigación orientadas a la resolución de retos globales y una mayor colaboración entre universidades, centros de investigación y tejido productivo.

Asimismo, refuerza la movilidad académica -física, virtual e intersectorial-, el desarrollo de titulaciones conjuntas y la simplificación del reconocimiento académico para avanzar hacia un espacio universitario común.

El documento subraya igualmente el compromiso de las universidades con la Agenda 2030, su papel en la promoción de sociedades más inclusivas y sostenibles, y la necesidad de fortalecer su impacto social. En materia de gobernanza, plantea avanzar hacia modelos más ágiles, transparentes y sostenibles, reforzando la autonomía institucional y las alianzas estratégicas internacionales.

CÁTEDRAS BINACIONALES

De forma destacada, sitúa las Cátedras Binacionales México-España como uno de los principales instrumentos de cooperación estructural, concebidas para impulsar proyectos conjuntos de alto impacto en investigación, formación y transferencia de conocimiento, con vocación de continuidad y resultados tangibles.

Durante su intervención en la clausura de la Cumbre, la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha señalado que durante estas dos jornadas de encuentro bilateral México-España se ha puesto de manifiesto que la cooperación entre los sistemas universitarios no solo es sólida, sino que "tiene un enorme potencial de crecimiento".

La delegación española en esta cumbre la han conformado un total de 27 universidades y una de Andorra y ha estado encabezada por la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, que ha asistido con varios miembros de la Junta Rectora de la asociación, como el vicepresidente de CRUE y rector de la Universidad de Murcia, José Luján; la vicepresidenta y rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo; la vocal y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea; el vocal y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva; y la delegada para Políticas de Igualdad y rectora de la Universidad de Cantabria, Concepción López.

También han participado el presidente de Crue-Internacionalización y Cooperación y rector de la UNED, Ricardo Mairal; el presidente de Crue-I+D+i y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde; la presidenta de Crue-Gerencias y rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el presidente de Crue-Digitalización y rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla; el presidente de Crue-Docencia y rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo; o el presidente de Crue-Profesorado y rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia.

Además, han participado el nuevo presidente de Crue-Secretarías Generales y rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; la presidenta de Crue-Sostenibilidad y rectora de la Universidad de León, Nuria González; y el presidente de Crue-Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes.

Asimismo, han conformado la delegación española el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García; el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado; el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco J. García; la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz; el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra; y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

En representación de los rectores de las Universidades de Extremadura, Lleida y Politécnica de Madrid han asistido a la cumbre sus vicerrectores Mercedes Rico -Planificación Académica-, Cristian Solé -Internacionalización- y Luis Salgado Álvarez de Sotomayor -Internacionalización-, respectivamente.

También han asistido el rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves; el secretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), Félix García Lausín; y la secretaria general de CRUE, Mª Teresa Lozano, entre otros.