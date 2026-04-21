Iker Casillas reaparece públicamente tras la muerte de la madre de Sara Carbonero: "Estoy mejor callado"

Presumiendo de la buena relación que tiene con Sara Carbonero tras su separación en 2021, Iker Casillas no dudaba en aparcar todos sus compromisos para arropar a su exmujer tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, el pasado 13 de abril tras una larga enfermedad.

Su presencia en el tanatorio de Corral de Almaguer para estar al lado de la madre de sus hijos Martín (12) y Lucas (9) -que también contó con el apoyo de su novio José Luis Cabrera, y de algunas de sus mejores amigas, como Isabel Jiménez, Raquel Perera, o la maquilladora Vicky Marcos- fue de lo más significativa, ya que al margen de su cordialidad con la periodista también mantenía un estrecho vínculo con la que fue su suegra, siendo ambos los encargados de cuidar a los pequeños cuando la fundadora de la marca 'Slow Love' fue operada de urgencia en un hospital de Lanzarote a principios de enero por un fuerte dolor abdominal.

Una semana después de la muerte de Goyi, y mientras Sara permanece alejada de los focos en el momento más complicado de su vida tras perder a uno de sus grandes pilares, Iker ha reaparecido públicamente en la gala de los Premios Laureus 2026 que se han celebrado este lunes en Madrid para reconocer a los mejores deportistas del año.

Y aunque ha posado con su mejor sonrisa a su paso por la alfombra roja, ha preferido no atender a los reporteros para no tener que responder a las preguntas sobre su exmujer: "Estoy mejor callado. Hasta luego" ha sentenciado para sorpresa de los presentes.

Sin embargo, no ha dudado en inmortalizar su reencuentro con varias leyendas del deporte como el tenista Novak Djokovic o los exfutbolistas Luis Figo, Ruud Gullit y Cafú, compartiendo un selfie de lo más sonriente en su cuenta de Instagram tras su desplante a la prensa.