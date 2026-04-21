El papa dice que la "verdad no se fabrica, ni manipula" en visita a Universidad de Malabo

Malabo, 21 abr (EFE).- El papa León XIV afirmó que "la verdad, no se fabrica, no se manipula ni se posee como un trofeo" sino que "se busca con humildad", en su discurso ante el mundo de la cultura en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en la capital de Malabo, donde llegó este martes desde Angola en la recta final de su gira por África.

El papa, que habló en español, recordó que esta sede se llamará "León XVI" y agregó que es "consciente de que un honor semejante excede a la persona y remite más bien a los valores que juntos deseamos transmitir".

Afirmó que entre los nuevos problemas no está el conocimiento sino "su desviación hacia una forma de saber que ya no busca corresponder a la realidad, sino plegarla a la propia medida, juzgándola según la conveniencia de quien pretende conocer".

"Allí el conocimiento deja de ser apertura y se vuelve posesión; deja de ser camino hacia la sabiduría y se transforma en afirmación orgullosa de autosuficiencia, abriendo paso a extravíos que pueden llegar a volverse inhumanos", dijo.

Y entonces indicó que "la verdad, no se fabrica, no se manipula ni se posee como trofeo, sino que se acoge, se busca con humildad y se sirve con responsabilidad".

En su discurso, ante miles de personas que lo aclamaron, reflexionó sobre la relación entre fe y razón y destacó que Dios "se manifiesta la armonía profunda entre verdad, razón y libertad" y "la verdad se ofrece como una realidad que precede al hombre, lo interpela y lo llama a salir de sí mismo, y por eso puede ser buscada con confianza"

Pero, defendió que "la fe, lejos de clausurar esta búsqueda, la purifica de la autosuficiencia y la abre a una plenitud hacia la que la razón tiende, aunque no pueda abarcarla por completo".

Decenas de miles de personas se han echado a las calles de la capital de Guinea Ecuatorial, en un día de fiesta decretado por el Gobierno, para saludar al papa con cantos y bailes y gran entusiasmo por todo el recorrido de sus diferentes actos.

Tras la visita a la universidad, el papa acudirá a un hospital psiquiátrico. EFE

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