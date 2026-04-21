Las renovables superan por primera vez al carbón en la producción de electricidad

Londres, 21 abr (EFE).- Las fuentes de energía limpia crecieron lo suficientemente rápido como para satisfacer la nueva demanda de electricidad en 2025, lo que ha evitado un incremento en la generación energética a partir de combustibles fósiles, según un informe del centro de estudios Ember divulgado este martes.

Este ha sido el primer año desde 2020 sin un aumento en la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles y solo el quinto año sin un aumento en este siglo, de acuerdo con ese centro independiente especializado en energía, con sede en el Reino Unido.

China e India, países que históricamente son los mayores contribuyentes al aumento global de la energía fósil, registraron una caída desde 2025, según Ember.

En ambos países, la incorporación récord de energía limpia superó el crecimiento de la demanda, lo que permitió detener el crecimiento neto global de la generación a partir de combustibles fósiles.

Ember indica que la energía solar consolidó su papel como el principal motor de cambio en el sector energético global, ya que el aumento de esa energía fue 18 veces mayor que la del gas, el único combustible fósil que aumentó en 2025.

La generación solar global equivale ahora a la demanda total de electricidad de la Unión Europea (UE).

La energía solar, eólica, hidroeléctrica y otras fuentes renovables contribuyeron en conjunto con más de un tercio de la generación eléctrica mundial en el sistema eléctrico moderno, en tanto que la participación de la energía del carbón cayó por debajo de un tercio por primera vez en la historia, precisa Ember.

El informe agrega que el acelerado desarrollo de la energía solar se está produciendo cada vez más junto con el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías. EFE